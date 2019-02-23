"Вся в маму": донька Віри Брежнєвої в короткому топі показала ідеальну фігуру

Юна красуня викликала фурор стрункими вигинами

Дочь популярной певицы Веры Брежевой, Соня Киперман, которая недавно поделилась стильными снимками из Италии, продемонстрировала точеную фигуру в леопардовом топе и спортивных штанах. Соответствующий снимок юная красавица опубликовала в Instagram.

Девушка сидит на коленях на кровати с белоснежным постельным бельем. Она смеется и сморит в сторону. На Соне серые спортивные штаны свободного кроя от Calvin Klein.

"В твоих Calvin Klein. P.S. Моей постели не понравилось смена на любые другие", - оставила загадочное послание на английском языке без адресата дочь знаменитости.

Фото: Соня Киперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Ее подписчики восхитились стройными формами девушки и сравнили ее со звездной мамой, отметив разительное сходство.

"Красотка. Все равно лучше в любом ракурсе", "Соня, невероятная!", "Красотуля!", "Стройная", "Ты красотка, вся в маму", "Красивая", - оставляли комплименты фолловеры.

Надо сказать, что Соня вполне может пойти по стопам известной мамы. Она похвасталась исполнением песни Daniel Caesar "Japanese Denim". Кстати, девушка также успела закончить шолу актерского мастерства в США и успешно заявила о себе в модельном бизнесе.

Ранее старшая дочь Веры Брежневой Соня Киперман вызвала фурор в сети фотосессией в купальнике. Снимки были сделаны в Калифорнии.

Видео: РБК-Украина