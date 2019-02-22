Вся в маму: дочка Полякової захопила виконанням хіта Христини Соловій

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Дівчина попросила оцінити її вокальні та музичні здібності

13-річна дочка Олі Полякової Маша, яка раніше зізналася, що сама заробляє на життя, захопила мережу ніжним виконанням хіта Христини Соловій "Тримай". Дівчина опублікувала в Instagram відео, на якому вона співає, акомпануючи на фортепіано, знамениту пісню.

При цьому Маша попросила оцінити своє виконання від одного до десяти балів. Користувачі мережі розійшлися в думках. Багато хто прийшов у захват від кавера дівчини, порадивши їй не зупинятися на досягнутому і далі навчатися вокалу. Втім, деякі прийшли до висновку, що Маші не варто намагатися досягти висот її знаменитої мами.

Відео: (instagram.com/mashapolyakova)

Але в цілому гра дочки Олі Полякової отримала вищу оцінку, ніж її вокальні здібності.

"10, навіть не 10, а всі 100;

"Мама може тобою пишатися";

"Вся в маму, такий же крутий голос, молодець!"

"Гра 7, а голос на 1, і то не тягне";

"Розумниця, ти чудово співаєш. У тебе талант. Продовжуй в тому ж дусі!"

"Розумничка. Вперед, і тільки вперед";

"Граєш на 10, а співаєш на 2";

"10, але іноді ковтаєш слова";

"Голос - трієчка! До всього іншому претензій немає! Розумничка! З вокалом мама допоможе";

"Нормально, чисто. Молодець, дуже гарно, можеш краще, старайся";

"10. Молодець, не зупиняйся на досягнутому, а зі скількох років ти почала займатися музикою?"

Скріншот коментарів: (instagram.com/mashapolyakova)

Нагадаємо, нещодавно Маша вирішила підтвердити своє "звання" юної модниці і продемонструвала підписникам Instagram кілька стильних молодіжних образів.

Раніше ми писали, що Маша Полякова розбурхала мережу фото в купальнику з відпочинку у Таїланді. Користувачі відзначили, що дівчина дуже схожа на зіркову маму і вже наступає їй на п'яти.



Відео: РБК-Україна