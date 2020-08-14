Вся в маму: 15-річна дочка Моніки Беллуччі захопила красою у зйомці для відомого бренду

Дєва Кассель – старша дочка Моніки Беллуччі і Венсана Касселя – часу дарма не втрачає. 15-річна дівчина вже встигла знятися в рекламній кампанії відомого бренду Dolce&Gabbana – раніше вона представляла новий аромат Dolce Shine. А тепер спадкоємиця знаменитої колись пари вирішила показати себе у всій красі, знявшись у бікіні. Зйомка для популярного італійського бренду класу люкс проходила на озері Комо ще в липні. Однак тільки зараз в мережу потрапили кадри, на яких дівчина позує на розкішній яхті в різноманітних моделях купальників.

Діва в новій зйомці (фото: скріншот instagram.com/cruxchat)

Варто відзначити, що Дєва успадкувала риси обох батьків. Але виразне миловидне обличчя, розкішне волосся і струнка фігура явно від мами. Фотосесія, де харизматична дівчина позує в безтурботній літній атмосфері, стала першою такого плану для юної моделі. І потрібно відзначити, спекотні пляжні кадри просто підкорили користувачів мережі. Багато хто відзначає, що дівчину чекаємо слава не менша, ніж її зоряних мами і тата.

Діва і Венсан Кассель (фото: скріншот instagram.com/cruxchat)

До речі, Моніка Беллуччі, Венсан Кассель та молодша сестра Леоні приїхали підтримати дівчину в її професійній діяльності. На багатьох фото видно, що знаменитий французький актор щось радить Дєві, обговорюючи з нею деталі і хитрощі зйомки. Нагадаємо, це перша за довгі роки спільна поїздка двох зірок, які досить важко переживали розлучення. За словами Моніки Беллуччі, вони постаралися зберегти добрі взаємини і повагу в першу чергу заради дітей. Що ж, екс-подружжю це вдалося відмінно!

Дєва Кассель (фото: instagram.com/vincentcassel)