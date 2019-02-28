Ми зустрілися в Києві: Ванесса Параді записала ліричне відео

Видео: Vanessa Paradis — Kiev (Youtube.com)

Французская актриса и певица Ванесса Паради, бывшая супруга Джонни Деппа, опубликовала на Youtube лирическое видео на композицию Kiev, снятое в нескольких локациях украинской столицы.

По сюжету клипа Ванесса идет по заснеженному темному лесу и поет об истории любви, которая случилась с ней в Киеве. Она предается воспоминаниям о жарких поцелуях любимого и его объятиях, которые уже остались в прошлом, однако, она все еще надеется на встречу с ним в зимнем Киеве.

В конце клипа певица оказывается на поляне, откуда открывается широкая панорама на украинскую столицу и Киево-Печерскую Лавру.

Перевод песни Kiev:

Заснеженный Киев,

В небе

Сгоревшие поцелуи.

Неужели так далеко завтрашний день?

На губах Киева

До сих пор остался вкус

Этого сладкого месяца,

Неужели так далеко твои руки?

Придётся пролететь над собой,

Научиться хранить мечты

До прихода ночи,

Чтобы мы встретились в Киеве.

Жар Киева,

Леденящее тепло

Пёстрыми ночами.

Неужели уже наступило завтрашнее утро?

Девы Киева,

Спешащие поезда

С окнами, покрытыми инеем.

Неужели всё-таки конец?

Придётся пролететь над собой,

Научиться хранить мечты

До прихода ночи,

Чтобы мы встретились в Киеве.

Придётся пролететь над собой,

Научиться хранить мечты

До прихода ночи,

Чтобы мы встретились в Киеве.

Стоит отметить, что Ванесса Паради одна из первых мировых знаменитостей, которая для съемок видео выбрала не городские пейзажи с высотками и инженерные сооружения в украинской столице, а природу, пусть даже зимнюю.

Так недавно, израильская певица Нетта Барзилай, победительница Евровидения 2018 года, выпустила видеоклип, съемки которого также проходили в Киеве. Локациями в ее видео стали Дарницкий мост, библиотека им.Вернадского и спальные районы столицы.

Еще один поп-певец, на этот раз из Америки, представил яркий видеоклип, снятый среди киевских спальных районов.

Кроме того, популярная рок-группа Bring Me The Horizon презентовала яркий клип к песне "MANTRA", ролик которой также был отснят в Киеве.