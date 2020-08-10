Зустрілися очима: Влад Яяма з дружиною зворушили зізнанням в осбливу для них дату

Влад Яма та його дружина Ліліана - приклад для багатьох шанувальників хореографа і судді Танців із зірками. Він неодноразово розповів, як закохався в пекучу брюнетку і самозабутньо домагався її розташування, адже дівчина по-справжньому запала в душу танцюристу з першого погляду. Так, 9 серпня пара відсвяткувала особливу дату - 13 років з дня знайомства. З такого приводу на своїх сторінках в Instagram закохані показала зворушливі фото з сімейного архіву та обмінялися зізнаннями в коханні.

Хореограф показав атмосферне, наповнене коханням і ніжністю чорно-біле фото, на котрому дружина ніжно обіймає його ззаду, а Влад від щастя заплющив очі і розплився в усмішці.

"Ця зустріч змінила моє життя. Рівне 13 років тому в цей день ми познайомилися і разом стали величезною силою. Дякую Тобі за Любов, довіра і мудрість. Ти не перестаєш дивувати мене. Кожен день тону в твоїх очах. Краща в світі Дружина і Мама", - підписав романтичний і повний ніжності знімок з дружиною Влад.

Влад Яма з дружиною (фото: instagram.com/vladyama_official)

Ліліана не залишилася в боргу і також обдарувала чоловіка душевним визнанням і поділилася теплими і милими серцю спогадами. Вона опублікувала спільний знімок в total white образах. На Ліліані - білосніжне плаття з мереживним ажурним ліфом і борошна спідницею, Влад позує в сорочці і штанях в тон.

"У нас сьогодні свято! У цей день рівно 13 років тому ми зустрілися очима. Тоді я ще не знала наскільки все далеко зайде. Але як же я рада, що все-таки зайшло. І як ми зустріли казковий світанок ... Світанок наших відносин. Кохаю. Дуже ... », - написала вона у відповідь на привітання чоловіка Лілія на своїй сторінці.

Влад Яма з дружиною (фото: instagram.com/liliya_yama)

Нагадаємо, що раніше Влад опублікував спортивний кадр із залу з сином Леоном. Хореограф ретельно ховає обличчя хлопчика, але не може собі відмовити в задоволенні показати щасливі моменти сімейного дозвілля.