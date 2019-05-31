Зустрічаємо літо: стильна Лілія Ребрик розповіла, чим їй запам'яталася весна

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча зізналася, що у неї безліч планів на літо

Лілія Ребрик - популярна телеведуча і регулярно демонструє підписникам свого Instagram стильні і ефектні вбрання, які підбирає для появи в ефірі телепрограми "Ранок з Україною". В останній день весни артистка захопила фанів яскравим літнім образом, а також розповіла, якою для неї була вже практично минула весна.

Лілія з'явилася на фото в жіночому ансамблі - салатовій блузці з напівоголеними плечима і глибоким вирізом на грудях, і плісированій сірій спідниці середньої довжини. Вона доповнила образ босоніжками в тон спідниці.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Останній день весни і.... зустрічаємо літо!!! Для мене ця весна була ніжною, теплою і... шаленою!!! Судіть самі: молодша донечка зробила перші кроки, старша - закінчила перший клас, а ми з чоловіком нарешті вдвох побували у Парижі! Поділюся з вами: відчуття були, ніби знову пережили перше побачення! Але не розслабляюся! На літо - теж безліч планів: романтичних, спокійних і водночас дуже активних! Все як завжди - не зупиняюся, рухаюся далі в такому ж ритмі, творю сама своє щастя і лишаюся завжди щасливою!!! Що сталося у вас цієї весни? І які плани на літо? Напишіть! Давайте поділимось своїми мріями)", - поділилася Ребрик

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Підписники залишили компліменти яскравому "луку" знаменитості і розповіли, що цієї весни сталося в їх життях.

"Так прекрасна, як саме літо!"

"Яке свіже та манки поєднання кольорів!"

"Чарівна"

"Це так прекрасно!!"

"Ідеально"

"Шкірно разу дивлячись фото з Вами, розумієш, яка ві позитивна людина! Дуже красива!"

"Красуня!"

"Ліля, ви така красива так приємно бачити красивих людей..."

"Ви дуже гарна жінка, завжди прекрасні зі смаком вбрання!!!! А дітлахи красуні!"

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, стильна Лілія Ребрик пікантно оголилася на камеру.

Раніше Лілія Ребрик і Юрій Горбунов заінтригували спільним фото і загальними планами.

До речі, Лілія Ребрик умилила фото з сімейного активного відпочинку.