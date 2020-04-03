Спалахнула іскра: обраниця екс-чоловіка Слави з НеАнгелів розповіла, як зав'язалися їх стосунки

Слава Камінська і Едгар Камінський (фото: instagram.com/babaslavka)

Також своєю історією поділилася молода кохана Віктора Павліка

Любов буває непередбачуваною. Сьогодні клянешься дружині в почуттях, а завтра – розлучаєшся і закохуєшся в іншу. Таке буває часто, тим більше в шоу-бізнесі, де життя кипить. У програмі «Зірковий шлях», яка виходить на каналі «Україна», нова пасія Едгара Камінського зізналась, де вони познайомилися, а молода наречена Віктора Павліка заявила, чому у стосунках з артистом так хоче бути незалежною.

Не так давно звістка про те, що у Віктора Павліка з’явилась нова молода кохана, прогриміла, як грім серед ясного неба. Адже Катерина молодша за співака на 28 років. Та дівчина звикла до стресів, адже працює концертним директором співака. Катя каже, що не розуміє жінок артистів, які сидять вдома або трудяться за 5 тисяч гривень, якщо можна працювати з ним пліч-о-пліч. Сам Віктор теж радий такій співпраці.

«Якби ми не розуміли один одного, то, напевно, ми б і не могли бути разом. Ми всюди їздимо разом, їмо разом, ходимо, відвідуємо концерти, на інтерв’ю вона теж поруч сидить. Хоча є моменти, коли мені класно побути на самоті», – розповів Віктор Павлік в інтерв’ю «Зірковому шляху».

Іноді побути на самоті любить і Катерина. На її думку, це значно поліпшує стосунки з коханим.

«Насамперед потрібно бути самодостатньою, щось із себе представляти. Бути незалежною. Це мої правила. Щоб чоловік, не важливо – Віктор це чи не Віктор – знав, що жінка може сама дати собі раду. Повинно бути якесь заняття паралельно, аби він знав, що не тільки ним одним», – поділилась Катерина Реп’яхова.

Едгар Камінський та Слава з «Неангелів» здавались ідеальною парою. Звістка про їхнє розлучення сколихнула весь шоу-бізнес, і поки одні перемивали кісточки вже не подружній парі, Едгар влаштовував своє життя й знову закохався. Цього разу його обраницею стала Ольга Богатая. Роман цієї пари розвивався стрімко

«Ми познайомилися на світському заході у компанії спільних друзів. І наступного дня пішли в кіно. Абсолютно випадковим і спонтанним рішенням було усім піти в кінотеатр. Не всі, звісно, дійшли після нашого вечірнього свята. А ми зустрілись там і спалахнула іскра», – зізналась обраниця Едгара Камінського, Ольга Богатая в ефірі каналу «Україна».

Ольга Богатая

Так само стрімко розвивається і її кар’єра. Дівчина організовує різноманітні заходи.

«Крім того, що я директор Жана Гріцфельдта і співвласниця бренду, я також керівник великих проектів. Ми створюємо в Україні дуже багато різних івентів. Один із них – дитячий благодійний марафон, який ми зараз готуємо. Це початок нового національного дитячого руху бігу в країні. На його створення мене надихнув син, це була його ідея. В кінці марафону ми купуємо дороговартісне обладнання, яке буде стояти в кожному місті-мільйоннику, і ми зможемо цим допомогти діткам-інвалідам», – зазначила Ольга.