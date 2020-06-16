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Слідом за дружиною: Каньє Уест запускає власну лінію косметики та парфумів

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.06.2020 - 21:31
Слідом за дружиною: Каньє Уест запускає власну лінію косметики та парфумів
Кім Кардашьян з чоловіком (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кім надихнула чоловіка на новий бізнес

Каньє Уест – один з найуспішніших музикантів, а також бізнесменів сучасності. Чоловік Кім Кардашьян не раз очолював списки різноманітних авторитетних видань за досягнення на цьому терені. Тепер же він має намір йти далі, посягнувши на б'юті-терен своєї дружини.

Як і Кім Кардашьян, він має намір випускати косметику по догляду за обличчям і тілом, а також парфумерію і інші продукти. Каньє вже почав оформлення всіх необхідних документів, щоб зайнятися випуском різноманітної продукції: від лаків для нігтів до гелів для гоління. Називатися його бренд буде Yeezy. До речі, раніше він вже намагався робити щось подібне: 3 роки тому Каньє вже займався розробкою лінії, але запуску лінії шанувальники так і не дочекалися. Тепер же, як видно, він вирішив зробити другу спробу підкорити б'юті-олімп.

Слідом за дружиною: Каньє Уест запускає власну лінію косметики та парфумів

Каньє надихнувся на новий бізнес (фото: instagram.com/kimkardashian)

Нагадаємо, в династії Кардашьян-Дженнер багато хто займається випуском косметики. Найбільш успішною в цій справі можна назвати Кайлі Дженнер. 22-річна знаменитість зуміла розкрутити свій бренд Kylie до небувалих показників. У минулому році їй дали титул самої молодої мільярдерки з світі. Правда, незабаром його у дівчини забрали. Тим не менш, косметика, а також продукти по догляду за шкірою від Кайлі користуються неймовірною популярністю. Лінії вона випускає з періодичністю в сезон, роблячи виключення для особливих дат.

Слідом за дружиною: Каньє Уест запускає власну лінію косметики та парфумів

Косметика Кім користується величезною популярністю (фото: instagram.com/kimkardashian)

Бренд Кім Кардашьян KKW Beauty, під яким вона випускає косметику і парфумерію – також дуже успішний проект. Кім часто запрошує для своїх колекцій інших сестер, які беруть участь у розробці ліній. А в одній з останніх рекламних кампаній блищала з мамою – Кріс Дженнер.

Ще одна сестра, яка збирається підкорювати б'юті-індустрію – Кендалл Дженнер. Щоправда, дівчина поки що встигла тільки оголосити про це світу. Але далі реєстрації торгової марки справа не дійшла.

Слідом за дружиною: Каньє Уест запускає власну лінію косметики та парфумівКім сама рекламує свій бренд (фото: instagram.com/kimkardashian)

Старша з сестер – Кортні Кардашян – також сказала своє слово в індустрії краси, створивши сайт про красу і здоровий спосіб життя Poosh. На порталі є маса корисної інформації від самої знаменитості, а також від професіоналів бізнесу.

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Автор: Lite

Теги Новини України Кім КардашянКанье Уэст
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