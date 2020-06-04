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Слідом за сестрою: ще одна дитина Анджеліни Джолі і Бреда Пітта хоче змінити стать

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.06.2020 - 17:31
Слідом за сестрою: ще одна дитина Анджеліни Джолі і Бреда Пітта хоче змінити стать
Анджеліна Джолі з дітьми (фото: instagram.com/ralphandrusso)

Зіркова сім'я приголомшила мережу

Як відомо, одна з дочок Анджеліни Джолі і Бреда Пітта – Шайло – хоче змінити стать. Дівчинка з самого раннього дитинства вимагала, щоб її одягали у «хлопчачі» вбрання, а також називали Джоном. Як стверджують джерела, наближені до знаменитої парі, маля навіть почало приймати гормональні препарати, щоб підготувати організм до зміни статі.

Кажуть також, що зіркова мама намагалася відрадити доньку, пропонуючи їй вельми дивний вихід із ситуації – «приміряти на себе по черзі ролі хлопця і дівчини». Поки батьки вирішували, як бути зі старшою дочкою, про свою гендерну приналежность задумалася ще одна дитина пари.

Слідом за сестрою: ще одна дитина Анджеліни Джолі і Бреда Пітта хоче змінити статьАнджеліна з дітьми на прем'єрі (фото: instagram.com/ralphandrusso)

Як стверджують західні портали, незабаром після того, як між Піттом і Джолі нарешті вщухли розбіжності з приводу опіки над дітьми, красуня повідомила колишньому чоловікові, що не тільки Шайло хоче змінити стать. Про те, хто саме з дітей Анджеліни і Бреда мріє опинитися в іншому тілі, поки не повідомляється. Але користувачі мережі впевнені, що мова йде про Вів'єн. Папараці не раз помічали, що вона обожнює вбрання унісекс.

Нагадаємо, в сім'ї Пітта і Джолі шестеро дітей. Старший – 18-річний Меддокс – є першокурсником університету Йонсей в Сеулі. Решта п'ятеро дітей Джолі, включаючи 16-річного сина Пакса, 15-річну дочку Захару, 13-річну Шайло та 11-річних близнят Нокса і Вів'єн, змушені під час карантину навчатися вдома. Кажуть, Анджеліна встановила для дітей досить строгий розпорядок дня.

Слідом за сестрою: ще одна дитина Анджеліни Джолі і Бреда Пітта хоче змінити статьЗірка виховує дітей у строгості (фото: instagram.com/disneymaleficent)

«Карантин – не значить канікули. Незважаючи на те, що вони не відвідують навчальні заклади, вони все одно дотримуються суворого щотижневого розкладу. Анджеліна переконана, що дотримання графіка дуже важливо, тому діти прокидаються в строго певний час, разом снідають, а потім сідають за навчання», – розповідає видання HollywoodLife. – Вони відвідують уроки, прослуховують лекції в режимі онлайн. До того ж, у них є багато домашніх завдань, тому зіркова актриса і змушує дітей дотримуватися режиму».

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Автор: Lite

Теги Новини України Анджеліна ДжоліБрэд Питт
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