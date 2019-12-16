Усім серцем вболіваю: Тіна Кароль підтримала учасницю Х-фактора 10

Ігор Кондратюу зі своїми дівчатами на шоу Х-Фактор (фото: СТБ)

Кароль надіслала смс-ку Кондратюку

Учасниця 10 сезону вокального шоу Х-фактор на СТБ Еліна Іващенко в 3 прямому ефірі виконала хіт співачки Тіни Кароль "Выше облаков". Після виступу зал скандував дівчині "Молодець", а судді захвалили її за чуттєве виконання. Відреагувала на виступ і сама Тіна Кароль.

Так, наставник Еліни Ігор Кондратюк заявив у прямому ефірі, що співачка надіслала йому СМС-повідомлення з текстом:

"Ігор, привіт! Дивлюся ефір Х-фактора, всім серцем вболіваю за Еліну, вона дуже добре виступила, гідний голос, справжня зірка".

Еліна Іващенко (фото: СТБ)

В результаті глядацького голосування Еліна Іващенко вже потрапила до фіналу шоу, разом з Марією Стопник, Георгієм Колдуном і Антоном Вельбоем. А хто з цієї четвірки пройде в суперфінал і побореться за головний приз шоу, дізнаємося вже в цю суботу.

Нагадаємо, що раніше Оля Полякова вразила провокаційним нарядом на шоу Х-фактор.