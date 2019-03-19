Всім, хто переживав: Леся Нікітюк порадувала гарними новинами

Телеведуча запевнила шанувальників, що йде на поправку

Відома телеведуча Леся Нікітюк, яка по поверненню з Єгипту потрапила в лікарню з нездужанням, розповіла про своє самопочуття та стан здоров'я. На свіжому фото, розміщеному в сторіз Instagram, знаменитість посміхається і запевняє прихильників, що з нею все добре.

Леся позує в кімнаті, дуже схожій на гримерку, де на туалетному столику біля дзеркала стоять квіти, а також безліч косметичних засобів. Судячи з усього, Леся повернулася на знімальний майданчик заради роботи над новим сезоном шоу "Хто проти блондинок".

Знаменитість позує в чорних штанях по фігурі, футболці з кумедними Міккі-Маусом, чорній шкіряній куртці і стильній шапці-панамці, з-під якої видно її розкішне волосся – Леся зважилася на зміну відтінку і довжини волосся і обзавелася білявими кучерями до пояса.

"Мені вже краще. Спасибі всім, хто переживав. Обіймаю", - залишила підпис до кадру зірка, помахавши шанувальникам рукою на камеру.

Леся Нікітюк (фото:instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, що Леся Никтюк відвідала єгипетські піраміди і навіть сфотографувала на пам'ять "поцілунок" зі Сфінксом. Її вразила пізнавальна екскурсія до гробниць фараонів, а крім того, теледіва поділилася хорошими локаціями для зйомок на фоні навколишніх пейзажів.

Раніше Леся Никтюк викликала палкі суперечки серед підписників, показавши пікантне фото. Телеведуча постала перед шанувальниками у сукні білизняного стилю, частково голивши груди, але не всі оцінили розкутість знаменитості.