"Завжди поруч": Джамала зворушливо привітала улюблену маму з днем народження (фото)

Джамала підкреслила, що мама для неї – найкращий друг
Мама Джамады — Галина Михайловна Тумасова — отмечает сегодня, 12 февраля, свой день рождения. В связи с чем известная исполнительница очень душевно поздравила маму, опубликовав также серию фото с родным человеком.
Так, певица нежно назвала самого близкого человека "мамулечкой" и подчеркнула, что она у нее самая красива.
"Мой самый дорогой друг, критик и поддержка! Спасибо, что всегда рядом. И я в твоей "команде мамы Джамалы"! Люблю", — нежно обратилась к матери Джамала.
Также певица с юмором отметила: "Считаю, подарки на юбилей нужно готовить заранее. Я старалась". Скорее всего, певица имела в виду рождение сыночка Эмир-Рахман — внука Галины Михайловны. Кстати, Джамала также опубликовала фото мамы с сыном.
Мама Джамалы Галина с внуком Эмир-Рахманом (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Подписчики исполнительницы также поспешили присоединиться к поздравлениям.
Джамала со старшей сестрой Эвелиной и мамой Галиной (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Напомним, Джамала также является членом жюри Национального отбора на Евровидение 2019. Певица уже выделила фаворитов первого полуфинала Нацотбора.
Также до этого Джамала очаровала сеть экстравагантным трендовым look'ом.