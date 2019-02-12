"Завжди поруч": Джамала зворушливо привітала улюблену маму з днем народження (фото)

Джамала підкреслила, що мама для неї – найкращий друг

Мама Джамады — Галина Михайловна Тумасова — отмечает сегодня, 12 февраля, свой день рождения. В связи с чем известная исполнительница очень душевно поздравила маму, опубликовав также серию фото с родным человеком.

Так, певица нежно назвала самого близкого человека "мамулечкой" и подчеркнула, что она у нее самая красива.

"Мой самый дорогой друг, критик и поддержка! Спасибо, что всегда рядом. И я в твоей "команде мамы Джамалы"! Люблю", — нежно обратилась к матери Джамала.

Также певица с юмором отметила: "Считаю, подарки на юбилей нужно готовить заранее. Я старалась". Скорее всего, певица имела в виду рождение сыночка Эмир-Рахман — внука Галины Михайловны. Кстати, Джамала также опубликовала фото мамы с сыном.

Мама Джамалы Галина с внуком Эмир-Рахманом (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Подписчики исполнительницы также поспешили присоединиться к поздравлениям.

"Вітаю з іменинницей) А Вашу матусю щиро вітаю з Днем Народження) Бажаю здійснення мрій, здоров'я та щастя", — желает yahshinianyuliya123.

"С Днем Рождения!!! Крепкого здоровья и исполнения всех желаний!" — пишет nananeptun.

"Нежная, красивая армянская МАМА", — отмечает lusinebekchyan (мама Джамалы по национальности армянка).

"С Днем рождения! Пусть мама будет всегда здоровой и всегда улыбается, видно, какая у вас сильная связь", — замечает tanya_burlee.

"Мамочке поздравление и благодарность за такую прекрасную дочку", — благодарит tanyshkakornienko.

"Какие Вы красивые! Здоровья Вашей маме!" — поддерживает aliyaorlova66.

Джамала со старшей сестрой Эвелиной и мамой Галиной (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, Джамала также является членом жюри Национального отбора на Евровидение 2019. Певица уже выделила фаворитов первого полуфинала Нацотбора.

Также до этого Джамала очаровала сеть экстравагантным трендовым look'ом.