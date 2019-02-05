"Завжди непросто": Ані Лорак вразила мережу нескінченним гардеробом

Співачка виділила цілу кімнату для зберігання величезної кількості взуття та одягу

Не растеряться среди обилия концертного гардероба и ничего не забыть – задача не из простых. В этом призналась известная певица Ани Лорак, опубликовав в Instagram-аккаунте снимок среди бесконечных стеллажей с обувью.

Артистка сидит на полу и держит в руках белоснежную пушистую шубу, в которой выходит на сцену во время своего масштабного шоу "Дива". Позади нее на полках красуется несметное количество разнообразной обуви – от уютных тапочек до сапог на высоком каблуке.

"Всегда непросто собирать чемоданы. Надо все предусмотреть и ничего не забыть. Завтра в тур!" - заявила артистка, которая недавно анонсировала масштабное турне со своим грандиозным шоу.

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Поклонники исполнительницы оценили ее несметные богатства и признались, что сами не прочь оказаться в подобной комнате. Некоторые даже посочувствовали артистке, ведь среди такого изобилия действительно очень легко растеряться.

"Глядя на твой гардероб... Тебе точно не просто!", "Мечта, а не гардероб", "Вот это обуви!", "Каролина, сколько у тебя обуви - это мечта любой девушки!", "Класс! Тайная мечта каждой женщины", "Вот это гардероб!", "Какой приятный рабочий момент, удачного тура!", "Эх, сколько красоты в одном месте", - писали впечатленные комментаторы.

Скриншот комменариев (instagram.com/anilorak)

В "сториз" знаменитость также приоткрыла завесу тайны и показала еще больше своих сокровищ. В коротком ролике она тянется и достает с верхней полки босоножки на высоком каблуке.

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

К слову, Ани Лорак озадачила сеть фото из кинозала. На снимке она сидит среди кресел с поп-корном в руках в гордом одиночестве и просит посоветовать ей увлекательный фильм.

Ранее Ани Лорак взбудоражила фанов красочным и уютным зимним фото с кольцом на безымянном пальце, вызвав споры о скором изменении семейного статуса сразу после развода.

Видео: РБК-Украина