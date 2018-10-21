"Завжди готуюся, дуже хвилююся": нова "Міс Україна-2018" розповіла про підготовку до "Міс Світу"

Відео: інтерв'ю з Міс України-2018 (youtube.com/Свiтсmке життя)

Нещодавно стало відомо ім'я новообраної "Міс Україна-2018" після гучного скандалу з екс-володарем цього титулу Веронікою Дідусенко, їй стала дівчина, яка спочатку на конкурсі краси зайняла друге почесне місце - Леоніла Гузь з Херсонської області. Новоспечена українська королева краси тепер у всю готується до конкурсу "Міс Світу", який відбудеться в грудні в Китаї, вона поділилася з Катею Осадчою, що вона для цього робить. Про йдеться у "Світського життя".

Скріншот: кадр з відео (youtube.com/Світське життя)

"Я дуже щаслива, я не очікувала і, коли мені подзвонили і сказали мені приїжджати в офіс, ми будемо говорити з тобою. Я заходжу в офіс, бачу корону і відчуваю, що вона моя", - поділилася враженнями красуня від новини про своєї несподіваної перемоги.

Весь підготовчий період Леоніла жила в одній кімнаті з колишньою "Міс Україна" Веронікою Дідусенко. Телеведуча "Світського життя" не без іронії сказала, що, мовляв, можна припустити, що вона чула, як і розмовляла зі своїм сином, і, нарешті, повідомила про це комітету "Міс Україна" і таким чином підступно підставила Дідусенко. На що Леоніла Гузь відповіла, що була не в курсі того, що у Вероніки є дитина.

"Ні, це не я. Я нічого не відчувала, я нічого не знала. Вероніка нічого не говорила. Коли я дізналася, я в шоці була", - сказала Гузь.

Скріншот: кадр з відео (youtube.com/Світське життя)

Далі красуня з Херсона розповіла безпосередньо про те, як вона готується до грандіозного конкурсу краси в Китаї.

"Щоранку я прокидаюся о шостій, їду на ораторське мистецтво, англійську, українську мову. Я готуюся, я дуже хвилююся, тому що так все різко", - поділилася емоціями володарка престижного титулу.

Леоніла підкреслила, що вона всього лише звичайна дівчина з Херсонської області і на неї все раптом різко впало.

"Це дуже несподівано, і я дуже щаслива", - підсумувала Гузь.

До речі, нещодавно Міс Україна 2018 розповіла про особисте життя.

Нагадаємо, ще одну переможницю конкурсу краси позбавили корони.

Раніше ми розповідали про те, що переможницю конкурсу краси Міс Україна 2018 Вероніку Дідусенко позбавили титулу і корони з-за того, що дівчина сховала від організаторів подробиці свого особистого життя – всі подробиці скандалу.

Відео: РБК-Україна