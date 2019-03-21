"Завжди будь такою милою": Настя Каменських захопила повсякденним образом

Настя Каменських часто балує шанувальників жаркими фото в купальниках або облягаючих боді, гнучкими позами і, звичайно ж, викликаючими кадрами з нових кліпів. Тому будь-яка її поява без макіяжу або в повсякденному образі дивує і отримує не менший відгук від підписників.

Нещодавно Каменських поділилася з фанатами луком в стилі кежуал. Настя позує у дерева, при цьому співачка показує абсолютно звичайний повсякденний одяг – укорочені джинси з лампасами (ультратренд минулого сезону), різнобарвний світшот в пастельних тонах із зображенням пальм на грудях, джинсова куртка з хутряною підкладкою, кросівки і невеликий строкатий рюкзачок. Вийшов дуже світлий, весняний образ.

Зачіска – кучері. І легкий макіяж.

Нове фото українська виконавиця супроводила лаконічною підписом, побажавши всім доброго дня.

Ніжна Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники Насті поспішили засипати її захопленими коментарями:

Красуня!

Ну така красунька!

Настюшка, ти супер!

Просто закохана в тебе, ти прям супер пупер мега крута.

Дівчисько-дівчинонько

Класне фото!

А вираз обличчя, ця усмішка! Аж замилувалася!

Якась рідна і своя!

Ну ось! Нарешті! Яка сонячна, ніжна і світла дівчина!!!

Офігенна посмішка!

Посмішка на мільйон

Пастельні тони. І так до лиця пекучій брюнетці.

Цікаво, що до цього фото Настя Каменських боді блиснула апетитними формами.

Також нагадаємо, що Каменських в топі і яскравій спідниці прикрасила сторінки глянцю.