"Завжди будь такою милою": Настя Каменських захопила повсякденним образом

Каменських постала простою "звичайною дівчиною"
Настя Каменських часто балує шанувальників жаркими фото в купальниках або облягаючих боді, гнучкими позами і, звичайно ж, викликаючими кадрами з нових кліпів. Тому будь-яка її поява без макіяжу або в повсякденному образі дивує і отримує не менший відгук від підписників.
Нещодавно Каменських поділилася з фанатами луком в стилі кежуал. Настя позує у дерева, при цьому співачка показує абсолютно звичайний повсякденний одяг – укорочені джинси з лампасами (ультратренд минулого сезону), різнобарвний світшот в пастельних тонах із зображенням пальм на грудях, джинсова куртка з хутряною підкладкою, кросівки і невеликий строкатий рюкзачок. Вийшов дуже світлий, весняний образ.
Зачіска – кучері. І легкий макіяж.
Нове фото українська виконавиця супроводила лаконічною підписом, побажавши всім доброго дня.
Ніжна Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Шанувальники Насті поспішили засипати її захопленими коментарями:
Цікаво, що до цього фото Настя Каменських боді блиснула апетитними формами.
Також нагадаємо, що Каменських в топі і яскравій спідниці прикрасила сторінки глянцю.