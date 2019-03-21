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"Завжди будь такою милою": Настя Каменських захопила повсякденним образом

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.03.2019 - 14:27
"Завжди будь такою милою": Настя Каменських захопила повсякденним образом
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменських постала простою "звичайною дівчиною"

Настя Каменських часто балує шанувальників жаркими фото в купальниках або облягаючих боді, гнучкими позами і, звичайно ж, викликаючими кадрами з нових кліпів. Тому будь-яка її поява без макіяжу або в повсякденному образі дивує і отримує не менший відгук від підписників. 

Нещодавно Каменських поділилася з фанатами луком в стилі кежуал. Настя позує у дерева, при цьому співачка показує абсолютно звичайний повсякденний одяг – укорочені джинси з лампасами (ультратренд минулого сезону), різнобарвний світшот в пастельних тонах із зображенням пальм на грудях, джинсова куртка з хутряною підкладкою, кросівки і невеликий строкатий рюкзачок. Вийшов дуже світлий, весняний образ.

Зачіска – кучері. І легкий макіяж.

Нове фото українська виконавиця супроводила лаконічною підписом, побажавши всім доброго дня.

Ніжна Настя Каменських

Настя Каменських

Ніжна Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники Насті поспішили засипати її захопленими коментарями:

  • Красуня!
  • Ну така красунька!
  • Настюшка, ти супер!
  • Просто закохана в тебе, ти прям супер пупер мега крута.
  • Дівчисько-дівчинонько
  • Класне фото!
  • А вираз обличчя, ця усмішка! Аж замилувалася!
  • Якась рідна і своя!
  • Ну ось! Нарешті! Яка сонячна, ніжна і світла дівчина!!!
  • Офігенна посмішка!
  • Посмішка на мільйон
  • Пастельні тони. І так до лиця пекучій брюнетці.

Цікаво, що до цього фото Настя Каменських боді блиснула апетитними формами.

Також нагадаємо, що Каменських в топі і яскравій спідниці прикрасила сторінки глянцю.

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