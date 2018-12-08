"Все зайняло 25 хвилин": Валентина Хамайко розповіла про пологи

Фото: Валентина Хамайко (instagram/Валентина Хамайко)

У ведучої народився хлопчик

Українська ведуча програми "Сніданок вихідний" Валентина Хамайко, яка народила четверту дитину, розповіла подробиці появи на світ малюка. Нагадаємо, що 35-річна Хамайко народила хлопчика вагою 4 кг і 58 см в одному з київських приватних пологових будинків. Зірка поділилася подробицями, як саме це відбувалося, пише "КП в Україні".

"Останній раз я народжувала Мирославу у 2013 році, зараз все змінилося. Дитині після пологів дають можливість відпочити. Він лежить з мамою десь близько 2 годин, і лише після цього його оглядають, вимірюють і беруть необхідні аналізи", - поділилася ведуча.

Чоловік Валентини повідомив, що в загальному роди зайняли всього 25 хвилин.

"Все у нас зайняло 25 хвилин інтенсивного процесу", - повідомив чоловік Хамайко - Андрій Оністрат.

Валентина повідомила, що засиджуватися вдома не збирається і вже 8 грудня планує вийти в прямий ефір.

"Четверті пологи - свідомі! У пологовий будинок ми приїхали в 19.00 і, я сказала лікарю, що до півночі народимо. Лікар трохи засумнівався в моїх словах. Я розуміла, що треба рухатися, а не лежати, тому почала розважати себе дзвінками друзям і розмовами. Так, майже в компанії друзів і народила! Хлопчик мій високий - 58 см і 4 кг Очі мені ще не показував, а волосся темне. В суботу планую бути в ефірі! Син поважає мамину роботу. Народився так, щоб все було зручно", - підсумувала Валентина.

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