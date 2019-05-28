"Все б так виглядали": 35-річна Осадча без макіяжу захопила квітучою зовнішністю

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадча не соромиться показувати свої фото без макіяжу

Катя Осадча – одна з небагатьох українських знаменитостей, яка не боїться і не соромиться показувати свої фото без макіяжу. Більш того, телеведуча досить часто сама робить і публікую "натуральні" селфі. При цьому, звичайно ж, не обходиться без хвилі критики від недоброзичливців. Але Осадча, схоже, навчилася не звертати на подібні висловлювання абсолютно ніякої уваги.

Так, на своїй instagram-сторінці ведуча опублікувала новий, по-справжньому весняний знімок. На фото Катя Осадча позує з чудовим букетом півоній. На телеведучій – ні краплі макіяжу, вона ніжно посміхається в камеру. А також ніякої зачіски – волосся просто зібране у хвіст.

"Улюблена пора, улюблені квіти! #травень #півонії" - коротко підписала новий знімок Осадча.

Весняна Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Також ведуча окремо сфотографувала свій ароматний букет:

А ось шанувальники Осадчої поспішили засипати її захопленими коментарями. Багато знову порадили не звертати уваги на заздрісників, адже Осадча в 35 років виглядає прекрасно:

"Зірки - теж звичайні люди. На роботу фарбуються, одягаються. Вдома ходять в домашньому і без макіяжу - нормальна ситуація цілком. Дуже щире фото. Теж обожнюю піони!"

"А мені імпонує, що Катя не соромиться без мейку. Всі б так виглядали щиро, Ви наче дівчинка) Розумна, трудолюбива і не така як решта. Як на мене одна з кращих жінок на нашому телебаченні!"

"Квітка в квітах))"

"Яке ніжне фото!"

"Мені теж подобаються півонії! Ви схожі на неповнолітню дівчинку))"

"Дуже красива, натуральна, жіночна, така домашня, м'яка і пухнаста, дуже класна, не всі можуть себе показати натуральними, і Катюша дуже гарна така!!!"

"Як дитина. це ближче до дитинство напевно, Катя була така в дитинстві!"

"Ти така гарна без макіяжу!"

"Улюблена ведуча з улюбленими квітами – це чудово!"

"Катюша – красуня!"

Також в розділі сторіз Осадча опублікувала парочку яскравих фото нового робочого дня. І на цей раз вже з макіяжем, зачіскою, в сонячно-жовтому платті і в традиційному аксесуарі – капелюшку.

Катя Осадча повідомила, що вже з самого ранку була на зйомках ранкової передачі каналу "1+1".

Сонячна Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, раніше Осадча та Горбунов захопили фото з Голос. Діти 5. Зазначимо, що минулої неділі, 26 травня, відбувся перший випуск нового 5-го сезону популярного талант-шоу.

Також до цього в стильному вбранні і з коляскою Осадча схвилювала фанів фото з Одеси.