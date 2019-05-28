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"Все б так виглядали": 35-річна Осадча без макіяжу захопила квітучою зовнішністю

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.05.2019 - 10:56
"Все б так виглядали": 35-річна Осадча без макіяжу захопила квітучою зовнішністю
Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадча не соромиться показувати свої фото без макіяжу

Катя Осадча – одна з небагатьох українських знаменитостей, яка не боїться і не соромиться показувати свої фото без макіяжу. Більш того, телеведуча досить часто сама робить і публікую "натуральні" селфі. При цьому, звичайно ж, не обходиться без хвилі критики від недоброзичливців. Але Осадча, схоже, навчилася не звертати на подібні висловлювання абсолютно ніякої уваги.

Так, на своїй instagram-сторінці ведуча опублікувала новий, по-справжньому весняний знімок. На фото Катя Осадча позує з чудовим букетом півоній. На телеведучій – ні краплі макіяжу, вона ніжно посміхається в камеру. А також ніякої зачіски – волосся просто зібране у хвіст.

"Улюблена пора, улюблені квіти! #травень #півонії" - коротко підписала новий знімок Осадча.

Катя Осадча

Весняна Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Також ведуча окремо сфотографувала свій ароматний букет:

&quot;Все б так виглядали&quot;: 35-річна Осадча без макіяжу захопила квітучою зовнішністю

А ось шанувальники Осадчої поспішили засипати її захопленими коментарями. Багато знову порадили не звертати уваги на заздрісників, адже Осадча в 35 років виглядає прекрасно:

  • "Зірки - теж звичайні люди. На роботу фарбуються, одягаються. Вдома ходять в домашньому і без макіяжу - нормальна ситуація цілком. Дуже щире фото. Теж обожнюю піони!"
  • "А мені імпонує, що Катя не соромиться без мейку. Всі б так виглядали щиро, Ви наче дівчинка) Розумна, трудолюбива і не така як решта. Як на мене одна з кращих жінок на нашому телебаченні!"
  • "Квітка в квітах))"
  • "Яке ніжне фото!"
  • "Мені теж подобаються півонії! Ви схожі на неповнолітню дівчинку))"
  • "Дуже красива, натуральна, жіночна, така домашня, м'яка і пухнаста, дуже класна, не всі можуть себе показати натуральними, і Катюша дуже гарна така!!!"
  • "Як дитина. це ближче до дитинство напевно, Катя була така в дитинстві!"
  • "Ти така гарна без макіяжу!"
  • "Улюблена ведуча з улюбленими квітами – це чудово!"
  • "Катюша – красуня!"

Також в розділі сторіз Осадча опублікувала парочку яскравих фото нового робочого дня. І на цей раз вже з макіяжем, зачіскою, в сонячно-жовтому платті і в традиційному аксесуарі – капелюшку.

Катя Осадча повідомила, що вже з самого ранку була на зйомках ранкової передачі каналу "1+1".

&quot;Все б так виглядали&quot;: 35-річна Осадча без макіяжу захопила квітучою зовнішністю

&quot;Все б так виглядали&quot;: 35-річна Осадча без макіяжу захопила квітучою зовнішністю

Сонячна Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, раніше Осадча та Горбунов захопили фото з Голос. Діти 5. Зазначимо, що минулої неділі, 26 травня, відбувся перший випуск нового 5-го сезону популярного талант-шоу.

Також до цього в стильному вбранні і з коляскою Осадча схвилювала фанів фото з Одеси.

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