ru
ua

"Все тільки разом!" Каменських і Потап зворушили мережу нескінченною романтикою

Новини » Новини шоу-бізнесу   

Артисти показала щасливе фото з Мексики

Потап і Настя Каменських все звикли робити разом – займатися спортом, проводити дозвілля вдома і за його межами, створювати унікальні творчі проекти і, звичайно, подорожувати, адже пара обожнює відкривати нові горизонти. Закохані відправилися до Мексики, де провели незабутній час біля океану, насолоджуючись безтурботним відпочинком, пейзажами і компанією один одного. Вони з задоволенням публікували ціла купа щасливих фото, а співачка в знак безмежної любові і прихильності до чоловіка показала в Instagram свіжий знімок з Потапом в басейні.

Репер обіймає дружину ззаду за талію, вони замужили очі від задоволення і, здається, не помічають нікого навколо. До речі, артисти позують в однакових жилетах – схоже, вони освоювали якийсь активний вид спорту чи атракціон.

"Класно, коли все тільки разом, класно, коли виходить. Класно, коли так солодко і класно, коли одна любов на двох", - романтично підписала кадр щаслива Настя.

Фото: Потап і Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Шанувальники тут же розсекретили місце перебування пари – еко-парк Шкарет, один з популярних розважальних атракціонів в Мексиці. Також коментатори не втрималися від компліментів для пари.

  • Дуже круто! Молодці!
  • Дуже круто
  • Супер фото
  • Такі милі
  • Милашки
  • Ви дуже класні!
  • - Гарна пара
  • Класні
  • Як добре, що ви стали одним цілим
  • Видно, що тут панує любов
  • І класно, коли щастя не любить тишу. Дуже рада за вас і за те, що не потрібно нічого ховати

Скріншот коментарів

До речі, Настя Каменських розповіла про головне особисте досягненні і величезному оману в 20-річному віці.

Зважені та щасливі 9 сезон 10 випуск: маленькі товстунчики стали учасниками проекту Такі щасливі: Лілія Подкопаєва вийшла в світ з коханим після народження дочки
Читати всі новини