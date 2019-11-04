"Все тільки разом!" Каменських і Потап зворушили мережу нескінченною романтикою

Артисти показала щасливе фото з Мексики
Потап і Настя Каменських все звикли робити разом – займатися спортом, проводити дозвілля вдома і за його межами, створювати унікальні творчі проекти і, звичайно, подорожувати, адже пара обожнює відкривати нові горизонти. Закохані відправилися до Мексики, де провели незабутній час біля океану, насолоджуючись безтурботним відпочинком, пейзажами і компанією один одного. Вони з задоволенням публікували ціла купа щасливих фото, а співачка в знак безмежної любові і прихильності до чоловіка показала в Instagram свіжий знімок з Потапом в басейні.
Репер обіймає дружину ззаду за талію, вони замужили очі від задоволення і, здається, не помічають нікого навколо. До речі, артисти позують в однакових жилетах – схоже, вони освоювали якийсь активний вид спорту чи атракціон.
"Класно, коли все тільки разом, класно, коли виходить. Класно, коли так солодко і класно, коли одна любов на двох", - романтично підписала кадр щаслива Настя.
Фото: Потап і Настя Каменських instagram.com/kamenskux)
Шанувальники тут же розсекретили місце перебування пари – еко-парк Шкарет, один з популярних розважальних атракціонів в Мексиці. Також коментатори не втрималися від компліментів для пари.
Скріншот коментарів
До речі, Настя Каменських розповіла про головне особисте досягненні і величезному оману в 20-річному віці.