"Всі слова вже сказані": ALEKSEEV про тяжке розставання з коханою

Фото: ALEKSEEV (instagram.com/alekseev_officiel)

Пісня "Як ти там" присвячена саме цьому складному епізоду в житті артиста

Український співак ALEKSEEV (Микита Алексєєв), який представив зворушливий сингл "Як ти там", відверто розповів про розставання з коханою дівчиною, з якою він був разом більше семи років. Як зазначив артист в інтерв'ю "КП в Україні", саме цьому епізоду у його житті присвячена нова пісня, оскільки все відбулося зовсім недавно.

"Ми нещодавно розлучилися. Пісня "Як ти там" віддзеркалила мій душевний стан. Все так тісно переплелося..." - говорить артист.

Він зізнався, що довго приховував їх відносини, щоб зберегти їх, однак це йому не вдалося. Втім, після того, як він виплеснув емоції в пісні, йому стало простіше прийняти те, що трапилося.

"Всі ті слова, що я написав, вся історія - це моє одкровення. Я висповідався перед сотнею тисяч осіб. Багато років зберігав наше з нею маленьке життя, оберігав від сторонніх очей, думок і коментарів, щоб нічого не зашкодило, ніхто не завадив. А в результаті ми самі - головні герої - не змогли прийти до хеппі-енду. Після того як я поділився, прийшло обнулення. Прийняття того, що історія закінчена, все залишилося в минулому. Пісня "Як ти там" - як накопичувач емоцій зберігає в собі все несказане. Коли я виходжу на сцену співати її, переживаю всі найсильніші почуття минулого знову і знову", - розповів ALEKSEEV.

Фото: ALEKSEEV (instagram.com/alekseev_officiel)

Співак вирішив не розкривати особистість колишньої коханої, щоб захистити її від зайвої уваги. Він також подякував усім, хто зрозумів і підтримав його в такій непростій ситуації.

"Мені не хотілося робити наші відносини надбанням громадськості, коли ми були разом і тим більше я не хочу, щоб її тривожили зараз. Для мене важливо передати не подробиці нашої взаємозв'язку, а стан душі сьогодні, зараз. І я побачив по коментарям, що дуже багато зрозуміли мене і те, що відбувається в моєму житті. Вони відчули це через слова, розповідь, через пісню. Вдячний всім і кожному, хто не шукає винних в цій історії, не намагається докопатися до суті, а просто став моїм другом, тим, з ким я розділив свої переживання. Це так цінно!" - поділився він.

Фото: ALEKSEEV (instagram.com/alekseev_officiel)

За словами музиканта, у їх відносинах поставлена остаточна крапка.

"Всі слова один одному вже сказані. Я бажаю їй тільки щастя", - сказав артист.

Нагадаємо, що під час 12-го ефіру Танці з зірками ALEKSEEV заспівав під час виступу Мішель Андраде і Жені Кота.

Ми також писали про те, що Яна Соломко поділилася рідкісними спільними фото з чоловіком, тим самим розвіявши чутки про їх розлучення. Причиною цього стало те, що Соломко дуже давно не публікувала загальних кадрів з чоловіком. Підписники відзначили, що Яна та Олег дуже красиві і побажали їм щастя.

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