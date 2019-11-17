"Все красивіше і красивіше": Настя Каменських підкорила мережу променистою посмішкою

Співачка Настя Каменських, яка нещодавно показала фото зі своєю пробіжки, продовжує захоплювати своїх відданих фанатів. Стильна і сексуальна артистка на цей раз підкорила шанувальників своєю білосніжною і променистою посмішкою. Новий кокетливий знімок зірка українського шоу-бізнесу опублікувала на сторінці в Instagram.

На фотографії Настя з розпущеним і хвилястим волоссям ніжно дивиться в камеру і звабливо посміхається. Звичайно ж, ці чари не могли не вплинути на її шанувальників, які відреагували в коментарях на знімок і не поскупилися на компліменти для дружини Потапа.

Люди зазначили, що Настя з кожним днем стає все красивіше і красивіше, незважаючи на те, що роки йдуть.

Настя Каменських (фото: instagram.com kamenskux)

Красуня!

Сонечко!

Як тобі вдається бути такою красивою завжди?роки йдуть, а ти не змінюєшься.

Настуся, ти найкраща!!

Все красивіше і красивіше.

Настуня спасибі Вам за цей заряд позитиву з ранку! Просто супер!

Скріншот коментарів (instagram.com kamenskux)

Нагадаємо, що Настя Каменських викликала ажіотаж на "Вечорі прем'єр з Катею Осадчою" своєю появою в латексі і в компанії мами.