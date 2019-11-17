"Все красивее и красивее": Настя Каменских покорила сеть лучезарной улыбкой

Певица Настя Каменских, которая недавно показала фото со своей пробежки, продолжает восхищать своих преданных фанатов. Стильная и сексуальная артистка на этот раз покорила поклонников своей белоснежной и лучезарной улыбкой. Новый кокетливый снимок звезда украинского шоу-бизнеса опубликовала на страничке в Instagram.

На фотографии Настя с распущенными и волнистыми волосами нежно смотрит в камеру и обольстительно улыбается. Конечно же, эти чары не могли не подействовать на ее почитателей, которые отреагировали в комментариях на снимок и не поскупились на комплименты для жены Потапа.

Люди отметили, что Настя с каждым днем становится все красивее и красивее, несмотря на то, что годы идут.

Настя Каменских (фото: instagram.com kamenskux)

Красотка!

Солнышко!

Как тебе удается быть такой красивой всегда?года идут а ты не меняешся.

Настенька, ты лучшая!!

Все красивее и красивее.

Настенька спасибо Вам за этот заряд позитива с утра! Просто супер!

Скриншот комментариев (instagram.com kamenskux)

Напомним, что Настя Каменских вызвала ажиотаж на "Вечере премьер с Катей Осадчей" своим появлением в латексе и в компании мамы.