"Все красивее и красивее": Настя Каменских покорила сеть лучезарной улыбкой

Настя Каменских очаровала поклонников белоснежной улыбкой
Певица Настя Каменских, которая недавно показала фото со своей пробежки, продолжает восхищать своих преданных фанатов. Стильная и сексуальная артистка на этот раз покорила поклонников своей белоснежной и лучезарной улыбкой. Новый кокетливый снимок звезда украинского шоу-бизнеса опубликовала на страничке в Instagram.
На фотографии Настя с распущенными и волнистыми волосами нежно смотрит в камеру и обольстительно улыбается. Конечно же, эти чары не могли не подействовать на ее почитателей, которые отреагировали в комментариях на снимок и не поскупились на комплименты для жены Потапа.
Люди отметили, что Настя с каждым днем становится все красивее и красивее, несмотря на то, что годы идут.
Настя Каменских (фото: instagram.com kamenskux)
Скриншот комментариев (instagram.com kamenskux)
Напомним, что Настя Каменских вызвала ажиотаж на "Вечере премьер с Катей Осадчей" своим появлением в латексе и в компании мамы.