"Всі реготали": допитлива Тодоренко спантеличила оригінальним питанням

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Телеведуча розповіла шанувальникам кумедну історію

Регіна Тодоренко і Влад Топалов нещодавно повернулися з Греції, де провели медовий місяць. Молоді батьки подорожували разом з синочком Михайлом, який звик літати зі своєю енергійною мамою буквально з перших місяців життя. Регіна так прониклася новою роллю, що навіть запустила спецпроект для батьків "Регіна+1". Допитлива молода мама намагається дізнатися про виховання дітей буквально все, а іноді це навіть призводить до комічних ситуацій. Наприклад, ведуча розповіла в Instagram про те, як намагалася розпитати про харчові традиції малюків в італійських родинах, чим розвеселила оточуючих.

Зірка "Орла и Решки" опублікувала фото з чоловіком, на якому вони з апетитом їдять піцу, приготовану власноруч.

"Чоловік взяв на тест-драйв. Він думав, що я буду тестувати машину, а я вирішила спробувати піцу, яку ми разом приготували під керівництвом шефа", - зізналася Регіна.

Регіна Тодоренко і Влад Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Також вона розповіла, як опинилася в одній компанії з італійцем і не упустила можливості закидати його запитаннями про дітей.

Регіна Тодоренко і Влад Топалов в компанії нових друзів (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Мій гормональний недавно-народивший мозок вирішив задати запитання: "А що в Італії дають малюкам в якості першого прикорму, моцарелу в баночках?" Не встигла я закінчити пропозицію, як вибухнув гучний регіт нашої компанії. Хтось навіть додав, що і піцу перемелену в баночках дають, і дитячий келих червоного вина. Ну, а, правда, мені самій стало дико цікаво, що першим справах дають дітям в Італії, Франції, Греції, Зімбабве, Австралії, Індії, Малайзії, Єгипті і т. д....?" – запитала вона у підписників.

В коментарях шанувальники почали ділитися особливостями харчових традицій різних країн і континентів, а також писати компліменти для пари Регіни і Влада.

"Дуже позитивні фото. Справжні емоції і повний кайф", "Люблю вашу сімейку! Позитивчики!", "Ви прекрасні!", "Наші позитивчики!", "Божечки, ви просто чудова парочка! Так і повинно бути", "Найкращі", - констатували фоловери.

Скріншот коментарів

Раніше Регіна Тодоренко розповіла про величезний весільний альбом, який з'явився у молодої сім'ї після урочистості в Італії.

Також Регіна Тодоренко захопила фігурою в купальнику і отримала масу компліментів від шанувальників.