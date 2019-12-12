"Все, що відчуваю": Ребрик зворушливо привітала чоловіка з днем народження

Лілія Ребрик (Фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Зірка висловила свої почуття до чоловіка в честь його 41-річчя

Українська ведуча і актриса Лілія Ребрик часто ділиться на своїй сторінці в Instagram сімейними фото. Але 12 грудня був особливий привід. Адже її чоловікові Андрію Дикому виповнився 41 рік.

В честь свята 38-річна зірка поділилася у своєму мікроблозі ніжним знімком, на якому вона зображена в обіймах чоловіка. Вони позують у білих вбраннях на рожевому тлі. Кадр вийшов дуже романтичним.

"З прекрасним народженням, мій Андрій Дикий. Люблю шалено тебе. Все, що відчуваю - скажу в твоїх обіймах... Слів точно не вистачить", - зворушливо підписала фото Ребрик.

Лілія Ребрик та Андрій Дикий (Фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Дуже красива пара! Бажаю вам всього найкращого і світлого!

Щастя яке! Пара супер! З днем народження!

З днем народження. Нехай чоловік буде здоровий і ви разом з ним. Здоров'я вам. Всіх благ.

З днем народження! Щастя, міцного здоров'я, любові до запаморочення! Нехай ваша сім'я тільки збільшується! Ви прекрасні.

Шановний пане Андріє, вітаю вас з днем народження. Щастя, здоров'я, успіхів і високих досягнень у вашій романтичної професії. І нескінченної подяки від шанувальників.

Скріншот: instagram.com/liliia.rebrik

Скріншот: instagram.com/liliia.rebrik

Скріншот: instagram.com/liliia.rebrik

Відзначимо, що 23 грудня 2011 року Лілія Ребрик вийшла заміж за свого партнера по шоу "Танці з зірками" Андрія Дикого. У пари двоє дочок - 7-річна Діана і однорічна Поліна.

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик поділилася спогадами про вагітність.