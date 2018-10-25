"Всі квитки будуть актуальні": актори "Дизель шоу" повідомили про перенесення гастролей

Колаж РБК-Україна

Про концерт, який запланований на 30 листопада в Києві, інформація буде пізніше

Артисти відомого комедійного колективу "Дизель шоу", які постраждали в страшному ДТП 20 жовтня 2018 року, повідомили про те, що переносять всі осінні гастролі через стан здоров'я. Про це повідомляється на сторінці "Дизель шоу" в соціальній мережі Facebook.

Всі артисти, які потрапили в аварію на трасі Львів-Київ, вже виписані з лікарні і перебувають вдома. Але на реабілітацію після отриманих травм їм знадобиться від двох до чотирьох місяців.

У зв'язку з цим колектив прийняв рішення про те, що осінній тур буде перенесено на початок 2019 року. Також повідомляється, що всі продані квитки будуть актуальні, а про проведення концертів буде оголошено додатково.

"На відновлення акторам знадобиться від двох до чотирьох місяців. У зв'язку з цим "Дизель" прийняв рішення про те, що осінній тур Very Special Original Party перенесено на початок 2019 року. Всі квитки будуть актуальні. Остаточні дати проведення концертів у містах України будуть оголошені додатково. А також у розкладі туру з'являться нові міста – слідкуйте за інформацією. Спасибі всім, хто вже купив квитки на виступ "Дизель Шоу", хто вірить і любить проект!" – сказано в повідомленні прес-служби.

Крім того, повідомляється, що інформація про концерт в Києві, який заплановано на 30 листопада буде оголошена пізніше. А у п'ятницю, 26 жовтня на телеканалі ICTV і на YouTube-каналі "Дизель Студіо" відбудеться випуск "Дизель шоу", присвячений Марині Поплавській.

"Подробиці концерту 30 листопада в Києві – "Дизель Студіо" оголосить пізніше. Вже в цю п'ятницю, 26 жовтня, в ефірі каналу ICTV та на Youtube каналі "Дизель Студіо" випуск "Дизель Шоу" буде присвячений Королеві гумору. У випуску ви побачите фрагменти раніше не виданих інтерв'ю і закулісних записів з концертів "Дизель Шоу". "Дизель Ранок" повернеться наступного тижня", - сказано в повідомленні.

Скріншот поста (facebook.com/dizelshow)

Скріншот фото (facebook.com/dizelshow)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що один з учасників колективу прийняв рішення покинути "Дизель шоу" після трагічної смерті Марини Поплавської.

А також ми писали про те, що актори "Дизель шоу" організували у соцмережі флешмоб в пам'ять про Поплавської.

Відео: РБК-Україна