Час не владний: Софія Ротару підкорила квітучим зовнішнім виглядом на ювілеї сина

Софія Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Синові артистки Руслану виповнилося 50 років

Легендарна українська артистка Софія Ротару, яка нещодавно відсвяткувала своє 73-річчя, продовжує балувати шанувальників сімейними знімками. Тиждень тому був день народження її сина Руслана Євдокименка - 24 серпня йому виповнилося 50 років. І лише зараз співачка вирішила поділитися в Instagram милими кадрами з торжества.

Судячи по фото, на ювілей Руслана зібралася вся родина, а відзначали свято в особняку Ротару.

На кадрах можна побачити знамениту мати іменинника, так і його тітку Ауріку, дружину і дітей. На деяких знімках Руслан позував в компанії дружини Світлани і дітей - 19-річної доньки Соні, яка будує кар'єру співачки і моделі в США, і 26-річного сина Анатолія.

Для сімейної вечірки Софія Михайлівна вибрала коричневе лляне плаття з вишивкою. Вона доповнила свій образ масивними прикрасами з перлами, красивим укладанням і ніжним макіяжем і виглядала просто приголомшливо.

Онука Ротару Соня Євдокименко була помічена в біло-блакитній шовковій сукні з асиметричним подолом від українського бренду ELENAREVA за 455 євро.

Софія Ротару захопила молодістю і стильним луком на ювілеї сина Руслана (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Шанувальники прийшли в захват від зовнішнього вигляду співачки зазначили в коментарях, що вона зовсім не виглядає на свій вік.

Шикарно виглядаєш, довгих років вам життя

Яка ж ви красива!

Невимовна краса! Богиня!!!!

Час над вами не вла стно,ви красуня!!!

Лялечка

Вічно молода

Ось це краса

Ви прекрасні безперечно

Шикарна

Як таке можливо? Відьма) в хорошому сенсі)

Онук,красень,ваша копія,дуже схожий!!!

Прекрасна генетика,такі красиві і талановиті людиЩастя вам і міцного здоров'я!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше внучка Софії Ротару поділилася фото з відзначення 73-річчя співачки.

До речі, внучка Соня Ротару Євдокименко з оголеними плечима показала тренд в осінньому макіяжі 2020.