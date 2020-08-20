Яскравий штрих: внучка Ротару з оголеними плечима показала тренд в осінньому макіяжі 2020

Соня Євдокименко (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Соня продемонструвала на собі останні модні тенденції

Онучка Софії Ротару Соня Євдокименко вирішила піти по стопах бабусі і вже випустила кілька треків в співавторстві зі своїм братом Анатолієм, також дівчина успішно розвиває модельну кар'єру і вчитися в нью-йоркській Школі дизайну. Вона знає толк в останніх модних тенденціях і володіє відмінним смаком. Юна красуня вирішила показати один із трендів осіннього сезону і на своєму прикладі продемонструвала яскравий актуальний макіяж.

На ніжному обличчі з ледь помітним природним макіяжем виділяються бронзово-помаранчеві розмашисті стрілки. На губах – ледь помітний блиск. Вона вирішила обійтися без аксесуарів а її вбрання дозволило оголити плечі і зону декольте.

"Безстрашний, але елегантний. Помаранчева підводка для очей - це зручний спосіб оживити ваш образ. Інші кольори, з якими можна спробувати цю тенденцію, - синій та білий!" - написала англійською Соня.

Соня Євдокименко показала модний макіяж очей (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Образ дівчини першими оцінили батьки Світлана і Руслан Єдокименко, а також брат Анатолій Євдокименко. Передплатники дівчата не змогли встояти перед одночасно сміливим і ніжним образом красуні.

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Раніше Соня опублікувала фото з модним "голим" макіяжем на обличчі і уточнила, що на піку популярності, все ще знаходиться мінімалізм в мейкапі, який допомагає зробити образ свіжим і природним.

Соня любить природний макіяж (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Нагадаємо, що раніше Соня Євдокименко в купальнику захопила хвилюючими вигинами під час фотосету на галявині.