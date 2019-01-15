"Час вас прикрасив": травесті-діва Монро показала, як виглядала 10 років тому

Фото: (instagram.com/monritta)

Артистка приєдналася до популярного челленджу в соцмережі

Головна травесті-діва України Монро, яка днями відсвяткувала 41-річчя, вирішила приєднатися до челленджу, який набирає популярність в Instagram. В його рамках треба опублікувати колаж з своїх фото зараз і 10 років тому. Чорно-білим знімком поділилася на своїй сторінці також відома ведуча і блогер.

У лівій частині Монро зображена такою, якою вона була десятиліття тому.

"Не відстаючи від трендів, вирішила взяти участь в модному челенджі, який підірвав інста за останні пару днів. Хоча я не по цих справах. Ну тобто, не піддаюся стадним течіям. Але трансформаційні зовнішні зміни обожнюю! Тому вуаля: Монро 2009-го року розливу проти Невгамовної 2019-го. Спецом дістала старий комп, відшукала папку з минулими фотосетами, вибрала не самий вдалий кадр, щоб на його тлі свіже фото виглядало виграшно і свіжо", - написала зірка.

Фото: (instagram.com/monritta)

Вона також зазначила, що тоді тільки почала підкорювати світ шоу-бізнесу.



"А якщо серйозно, тоді я тільки відкривала для себе світ великого шоу - бізнесу і перла, як танк, без промацування грунту і стратегічних планів. Боялася, як мої кішки пилососа, Але не ховалася під диваном, а продовжувала просуватися вперед, часом не розуміючи, На біса воно мені? Просто подобалося і хотілося. Зараз же, цінність і значимість часу - першорядна. І категорії "аби", "просто так" не проходять! Час як забирає, Так і нагороджує, Тому все в рівновазі)

І тональники сучасні володіють ефектом фотошопу, хоча потрібний погляд у редакторі не намалюєш. мур мяу", - поділилася Монро.

Зараз вона виглядає так:

Фото: (instagram.com/monritta)

Примітно, що багато користувачів мережі вважають, що зараз діва виглядає краще, ніж у більш молодому віці.

"Час вас дуже прикрасив!";

"Зараз виглядаєш навіть краще";

"Наша зовнішність = наш внутрішній світ. А в тебе він неймовірний. Ось і весь секрет трансформації";

"І це результат без пластики";

"Ви стали більш цікавою. Вишуканою";

"Зараз -10 років, однозначно! Красивеешь";

"Ні, зараз однозначно краще!";

"Помолодшала", - пишуть підписники.

Фото: (instagram.com/monritta)

До речі, нещодавно травесті-діва Монро розповіла про незвичайну пригоду, що сталася з нею в новорічну ніч.

Раніше ми повідомляли про те, що шоу-вумен здивувала фоловерів незвичайним експериментом з кольором волосся.