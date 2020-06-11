Час для сім'ї: Вікторія Бекхем розчулила зворушливим фото з коханим чоловіком

Вікторія та Девід Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)

І його "улюбленими дівчатами"

Вікторія і Девід Бекхем зараз знаходяться в своєму заміському маєтку. Тому кількість зворушливих сімейних кадрів в мікроблогах обох тільки додається. Цього разу свої почуття чоловікові вирішила висловити дизайнер і бізнесвумен. Вона показала кадр, на якому Девід сидить посеред поля в обнімку зі своїми трьома собаками – улюбленцями знаменитого сімейства. «Сімейний час з @davidbeckham і... дівчатами! Поцілунки Олив, Фіг і Сейдж», – написала Вікторія.

Девід з улюбленцями сім'ї (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Девід виглядає неймовірно щасливим і задоволеним. На прогулянку знаменитий любитель стильних образів одягнув затишний зелений светр, гірчичного відтінку штани, а також кепку. Тим самим у котрий раз довівши, що його зовнішній вигляд небайдужий йому навіть далеко від галасливого міста.

Девід читає книгу (відео: instagram.com/davidbeckham)

Екс-футболіст, у свою чергу, здивував мережу новим талантом – він прочитав уривок з культової казки Джоан Роулінг «Гаррі Поттер». «Я дуже радий бути частиною цього чудового проекту, щоб донести чари Гаррі Поттера до прихильників по всьому світу, як моя дочка Харпер. Мені завжди було краще з м'ячем, ніж з книгою, в школі, але я намагався не бентежити дітей! Вирушай в мої сторіз, щоб побачити, як я читаю «Гаррі Поттера і Філософський камінь» з блискучим актором Девідом Теннантом», – закликав він шанувальників. В акції він приєднався до Деніелу Редкліффу, Дакоті Фаннінг і Едді Редмэйну, які теж порадували шанувальників саги про юного чарівника на карантині.

Девід заслужив славу ідеального батька (фото: instagram.com/davidbeckham)

До речі, Девід вже давно заслужив славу кращого батька і чоловіка. І все це завдяки словами Вікторії, яка ніколи не втомлюється хвалити свого чоловіка в численних інтерв'ю і постах. І сам глава сім'ї лише підтверджує такий статус у своїх посланнях. Так, у День захисту дітей 45-річний екс-футболіст опублікував фото з усіма дітьми: 21-річним Брукліном, 17-річним Ромео, 15-річним Крузом, а також 8-річною Харпер Севен. Таким чином, британський бізнесмен вирішив нагадати, що у цей день відзначається також Всесвітній день батьків, проголошений ООН у 2012-му році. Зворушливе фото щасливого сімейства просто підірвало мережу, зібравши масу коментарів про справжні цінності. Так тримати, Бекхеми!

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Lite