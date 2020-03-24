Час на себе: ALYOSHA поділилася своїми ритуалами краси

Співачка розповіла, як доглядає за шкірою і волоссям в домашніх умовах
Співачка ALYOSHA, яка, за чутками, зараз втретє вагітна, була змушена перервати свої березневі концерти і відправилася на карантин разом з чоловіком Тарасом Тополею і синами Романом і Марком. Артисти насолоджуються часом в сімейному колі, адже раніше через насичений гастрольний графік їм нечасто вдавалося побути всім разом. Крім того, у співачки з'явилося більше часу для себе коханої, чим вона не забула скористатися.
ALYOSHA опублікувала у своєму Instagram ніжне фото в елегантному образі - співачка зображена в оксамитовій сукні на бретельках і з відкритими плечима пудрового відтінку. Вона позує біля розписаної квітами стіни, піднявши одну руку до обличчя і задумливо дивлячись у бік.
Зірка вирішила поділитися своїми ритуалами краси, які вона проводить в домашніх умовах.
Фото: ALYOSHA (instagram.com/alyoshasinger)
"Настав час приділити трохи більше уваги... собі! Як всі дівчата, я страшенно люблю всякі б'юті ритуали, які стосуються догляду за волоссям та шкірою. Скажімо ні косметиці! Час відпочити і побалувати себе кохану:
Маски для волосся. Кокосова чи оливкова олія, яєчна чи кефірна суміш, а може — елітна професійна косметика? Обираєте ви, а ваше волосся вам подякує!
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Маски для обличчя. 30 хвилин полежати у тиші — це просто клас! Тому почати день з маски для обличчя гарна ідея.
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Тепла вода. Багато пийте. Чим більше ви п‘єте звичайної води, тим здоровіший ваш організм і красивіша ви. Воду краще пити теплою.
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А які б'юті ритуали робите ви?" - детально розписала ALYOSHA.
Фото: ALYOSHA (instagram.com/alyoshasinger)
В коментарях підписники артистки захоплюються ефектним знімком і її красою і дякують за корисні поради.
Скріншот коментарів (instagram.com/alyoshasinger)
Нагадаємо, раніше Alyosha і Vlad Darwin показали "Торнадо" почуттів у новому кліпі.