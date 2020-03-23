Час надолужити згаяне: Тіна Кароль зворушила ніжним відео з сином

Фото: Тіна Кароль з сином Веніаміном (instagram.com/tina_karol)

Співачка показала, як проводить час з сином під час карантину

Тіна Кароль разом з сином Веніаміном, який прилетів до мами з Лондона і залишився на карантин вдома в Україні, нудьгувати ніколи. Вони знаходять, чим зайнятися, адже співачка довго не бачиться з хлопчиком, який навчається за кордоном. Тому вільний час, проведений з ним, для неї – безцінний. Мама і син катаються на велосипедах наввипередки, готують разом і просто насолоджуються спілкуванням, а також приділяють час читанню, тим більше Тіна хоче підтягнути свою англійську з сином, а хлопчикові дати уроки музики. Так, у InstaStories вона опублікувала цікаве відео, зробленеу дворі приватного будинку, пізніше вонао з'явилося на фан-сторінці артистки в соцмережі.

Українська поп-діва разом з сином сидить на яскравому дивані прямо посеред галявини і читає книгу. Серйозний Веніамін захоплений вивченням дитячої наукової енциклопедії англійською.

"Час надолужити пропущений матеріал", - каже Тіна в камеру. "Час дізнатися щось нове", - підтверджує хлопчик. "Бути разом вдома – це..." - почала фразу співачка. "Дуже круто!" - закінчив Веня. Після цього артистка розсміялася, обняла дитину і міцно поцілувала його в потилицю.

Відео: instagram.com/tinakarol_fantina

Варто зазначити, що Веня і його зіркова мама завбачливо утеплилися, адже на вулиці різко похолодало. В обох на шиї можна помітити приспущені маски на резинці – обов'язковий артибут під час епідемії коронавіруса.

Раніше Тіна Кароль в жовтій сонячній ефектній сукні заворожила романтикою з Даном Баланом під час вокальних нокаутів на Голосі країни-10.