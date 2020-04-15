Час насолоджуватися один одним: MONATIK прикрасив обкладинку глянцю і розповів про самоізоляцію

Фото: Дмитро Монатік з дружиною (instagram.com/monatik_official)

Артист знявся в яскравому фотосеті для журналу і з'явився на digital-обкладинці

У Дмитра Монатіка двоє маленьких синів - так що на карантині йому особливо ніколи нудьгувати. Благо, з дружиною Іриною і дітьми вони живуть у приватному будинку, так що діти можуть побігати і погратися у дворі, а також пострибати на батуті. В тісному сімейному колі MONATIK відсвяткував і свій 34-й день народження, який відзначав 1 квітня. Креативний артист і тут відзначився і присвятив вірш коронавірусу, який сам же зачитав на відео. У квітні Монатік став героєм свіжого випуску журналу Viva і прикрасив обкладинку глянцю - правда, на цей раз вона вперше була digital.

Музикант опублікував кадри з яскравої фотосесії для випуску, які були зроблені ще під час туру по США в Лос-Анджелесі - до початку пандемії коронавіруса. Дмитро позував на мальовничих вуличках і на пляжі, а також прокотився на самокаті.

Фото: Дмитро Монатік (viva.ua)

"Ми не хочемо захоплювати світ нашою музикою. Нашою музикою ми хочемо відкривати світ, від якого захоплює дух.... Я чітко пам'ятаю цю зйомку для @viva_ukraine_magazine. Вона проходила під час масштабного світового туру, а саме в Лос-Анджелесі. Місті, яке в цей раз я по-справжньому полюбив, адже впізнав його набагато краще і забрав з собою тільки щирі, незабутні емоції, знайомства і спогади.

Фото: Дмитро Монатік (viva.ua)

Santa Monica beach, Venice beach, альма-матер стріт скейтбордингу, Kanye West - Sunday Service, Hollywood на пагорбах з вікна і, як це не дивно, BINGO... лише дещиця з того, що відбувається тоді... Дякую за закарбовані емоції!!!

Фото: Дмитро Монатік (viva.ua)

Сьогодні все, чим ми раніше займалися, для більшості перетворилося в карантин, тим самим дозволивши багато чого переосмислити, зрозуміти і ще більше любити те, що робиш. Все пройде і все пройдемо, щиро вірю. Вперше видання випускає обкладинку online, яким можна насолоджуватися, не виходячи з дому. Ми закликаємо до свідомості і вперше випускає журнал digital-обкладинку, для того, щоб Ви насолоджувалися прочитанням інтерв'ю вдома. З любов'ю і ритмом. Бережіть себе і близьких. Здоров'я Вам", - поділився зірка в своєму Instagram.

Фото: Дмитро Монатік (viva.ua)

А в інтерв'ю виданню Монатік розповів, як проходить його самоізоляція з коханою родиною.

"Ми звикаємо до нового режиму, як і всі люди, що жили раніше в стані "марафонський біг". Дуже незвично нині. Дуже щасливі від того, що з'явився той час, коли можна його повністю присвятити дітлахам. Ми дуже намагаємося граючи прищеплювати дітям любов до саморозвитку, дивимося мюзиклові постановки, танцюємо завдяки Just Dance на PlayStation 4 (дуже радісно, що тепер ця легендарна світова гра взяла трек папи в свій плейлист). А на ніч ми читаємо "Страшилу з країни ОЗ". Дуже рекомендую. Хоча, часом, як і у всіх батьків, сили на дитяче аніматорство бувають на кінці, ми намагаємося знаходити в діалоговому часу тільки краще", - розповів артист.

Фото: Дмитро Монатік (viva.ua)

Нагадаємо, раніше MONATIK з дружиною показали, як долучають дітей до мистецтва - пара показує синам мюзикли.