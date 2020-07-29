Час чудес: Лілія Ребрик сполохала мережу вагітним животиком

Лілія Ребрик та Андрій Дикий – одна з найбільш міцних і щасливих пар українського шоу-бізнесу, на яку рівняються шанувальники і беруть приклад, захоплюючись їх умінням підтримувати романтику у стосунках, при цьому залишаючись чудовими батьками і пристрасними закоханими. Подружжя виховує двох дочок – Діану і Поліну, і про поповнення в родині мова поки не йшла, але ведуча раптово приголомшила фото зі значно кругленьким животиком і викликала ажіотаж у мережі.

Вона позує в кораловому ансамблі – спідниці і блузи на тонких бретелях. Вона демонструє "вагітний" живіт, розкинувши руки і підставивши обличчя сонцю.

"Літо - час див!" - підписала інтригуючий кадр зірка. Але шанувальники швидко "розкусили" Лілію і відразу ж припустили, що знімок – не більше, ніж бекстейдж зі зйомок серіалу "Папаньки-3".

Лілія Ребрик здивувала знімком в "цікавому" положенні (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Справжня підтримка і опора: задоволена Лілія Ребрик забралася на шию чоловікові

Фоточка зі зйомки і Ви прекрасна!

Тільки вчора подумала, що в таку сім'ю можна ще лелеку запросити! Здорово!

Це для зйомок

Мало не повірила

Це сценічний образ? Якщо ні, то вітаю вас

Ви просто неперевершені як і завжди

Це третій сезон "Папаньки"

Скріншот коментарів

У сторіз ведуча сама розкрила таємницю фото – вона оголосила про старт нового сезону улюбленого багатьма серіалу і показала пару фото зі знімального майданчика.

Лілія Ребрик на зйомках нового сезону серіалу "Папаньки-3" (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Раніше Лілія Ребрик розповіла шанувальникам факти з своєї біографії і вирішила перевірити їх на уважність.