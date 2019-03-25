Ворожнеча між Кім Кардашян та Наомі Кемпбелл: "королева инстаграма" відповіла провокаційним фото

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кім не збирається "відсиджуватися осторонь" і також відповідає Наомі

Негласна сварка між Кім Кардашян і супермоделлю 90-х Наомі Кемпбелл отримала більш вагомі масштаби. При цьому першою почала саме скандальна Наомі, яка відома своїм вибуховим характером. Так, незвичайна сварка між "королевою інстаграма" та всесвітньо відомою моделлю почалася ще під час паризького тижня моди. Тоді Кардашян відвідала Париж в провокаційному наряді. Красуня сяяла пишними формами в унікальному комбінезоні з леопардовим принтом від французького дизайнера Azzedine Alaia 1991-го року.

Кардашян висловила шану іменитому кутюр'є, який помер у 2017 році.

Пізніше Кім знову опублікувала нові фото – і знову в комбінезоні від Givenchy. При цьому в ще більш яскравому варіанті.

Ці фото обурили Наомі Кемпбелл, модель порахувала, що Кардашян, по-перше, негідним носити вбрання від відомого франзузского кутюр'є. По-друге, вона "копіює" виходи моделі. Наомі поспішила опублікувати у себе в сториз фото з показу 90-х років і підписати його "Ось це Alaia!".

Наомі Кемпбелл в комбінезоні Alaia

Так почалися "фото-перепалки" між Кім та Наомі. "Королева" постить фото в кутюрних нардах, а їй у відповідь Наомі публікує старі фото з показів в цих нарядах. Як би натякаючи, що вона гідна представляти їх.

Незабаром цю незвичайну сварку помітили ЗМІ і стали з нетерпінням чекати, як відреагує Кім Кардашян на нападки супермоделі. І Кім не змусила себе чекати.

Так, днями Наомі опублікувала архівне фото у сукні білизняного стилю Versace 1996 року.

Кім приміряла схоже плаття від Versace...

"Наомі назавжди", - загадково підписала серію знімків Кім Кардашян, супроводивши свій пост також емодзі у вигляді сердечка.

Кім Кардашьян у сукні від Versace (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кім Кардашьян у сукні від Versace (фото: instagram.com/kimkardashian)

Нагадаємо, раніше Кім Кардашян приміряла зелене волосся - незвичайне рішення.

Також до цього Кім Кардашян у кутюрній міні-сукні від Thierry Mugler підкорила фанатів розкішними формами.