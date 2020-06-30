Вперше за 4 роки: Анджеліна Джолі і Бред Пітт таємно зустрілися в будинку актриси

Анджеліна Джолі і Бред Пітт не перестають розбурхувати громадськість, незважаючи на те що офіційно розлучилися ще півтора року тому. За цей час пара намагалася як могла не афішувати ні свої почуття, ні відносини. Голлівудські зірки лише кілька разів дали інтерв'ю, де в загальних рисах розповіли, як живуть після розлучення.

При цьому в пресу повсякчас потрапляють подробиці сварок і суперечок пари. Які, на жаль, мирно розлучитися не змогли. Основною причиною розладу між колишніми коханими стали діти. Так, Джолі ні в яку не хотіла, щоб Бред брав участь у їх вихованні. Тим не менш суд не знаходить причин відмовити в опіці зоряному батьку.

Екс-подружжя, схоже, домовилося (фото: скріншот instagram.com/moodlove.1)

Але останнім часом лід між екс-супргуами помітно підтанув. Так, Джолі за час карантину дуже втомилася від навантаження. За словами інсайдерів, Анджеліна засумувала за подорожами і мала намір віддати дітей Пітту на якийсь час, щоб насолодитися самотністю. А на днях пару застали під час спільного проведення часу. Так, Бред вперше за 4 роки відвідав Анджеліну в її особняку. Вони, втім, були не одні, а разом з дітьми. Тим не менш, новина несподівана, враховуючи той факт, що раніше Пітт зустрічався суто з дітьми, уникаючи спілкування з Джолі.

Джолі в об'єктиві сина (фото: instagram.com/bazaaruk)

За повідомленнями західних ЗМІ, Пітт приїхав до будинку Анджеліни на мотоциклі і залишився на 2 години. А покидаючи будинок, виглядав спокійним і щасливим. Як видно, скандально відомій парочці вдалося дійти до деякої угоди без сварок і з'ясування відносин.

Нагадаємо, нещодавно Анджеліна Джолі відзначила 45-річчя. На торжество вона запросила лише найближчих людей, і головними гостями, звичайно ж, були її діти. А ось Бреда Пітта, всупереч очікуванням шанувальників, там не було. Хоча актор живе всього в декількох кілометрах від знаменитої голлівудської актриси і філантропа.