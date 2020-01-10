Кохана Ілона Маска безповоротно підтвердила вагітність: опубліковано фото

Ілон Маск і Клер Буше (колаж: РБК-Україна)

Клер Буше не сподобалася недовіра її шанувальників

Схоже, що Ілону Маску не минути долі багатодітного батька. 48-річний мільярдер, засновник Tesla і SpaceX в шостий раз стане батьком. Уточнення - можливо! Нагадаємо, що на днях 31-річна українсько-французька співачка Клер Буше, яка виступає під псевдонімом Граймс (Grimes) показала фото топлес з "вагітним животиком". Однак, знаючи про любов Граймс до епатажних і непередбачуваних витівок, ЗМІ та й багато шанувальників співачки не поспішали їй вірити. Деякі припустили, що таким екстравагантним чином виконавиця хоче привернути увагу до виходу свого нового альбому.

Сама ж кохана Ілона Маска тоді не стала втручатися в обговорення і уточнювати деталі свого становища. До речі, дівчина поскаржилася на соцмережу instagram, яка заблокувала її попередній знімок з оголеною груддю. На цьому все "уточнення" закінчилися.

Але, схоже, що виконавицю зачепила недовіра навіть з боку її прихильників. І вона вирішила опублікувати ще один знімок без зайвого фотошопу, на якому чітко видно явно кругленький животик співачки. Крім того, пізніше співачка позитивно відповіла в коментарях своїх підписників про вагітність.

Вагітна Клер Буше - Grimes (фото: instagram.com/grimes)

На свіжому знімку Граймс вже менш епатажна, ніж раніше. Кохана завидного холостяка позує в чорному розстібнутому пальті, декороване квітковими візерунками. Проте без "жаху" не обійшлося. Животик виконавиці чомусь покритий подряпинами, що виглядає відверто відштовхуюче.

Сама співачка на цей раз взагалі відмовилася від коментарів для нового фото. Зате її підписники припустили по животику, що Grimes знаходиться на шостому місяці вагітності.

Проте знову важливо уточнити - ні Клер Буше, ні Ілон Маск поки не підтверджують, що дитина саме від нього. Ну що ж, знову залишається тільки чекати новин від скандальної пари.

Ілона Маск і Клер Буше на Met Gala

Нагадаємо, що Клер і Ілон вперше з'явилися під руку на публіці в травні 2018 року - під час пишної церемонії Met Gala в Нью-Йорку. Тоді журналісти припустили, що цей вихід - всього лише добре продуманий "піар". Проте пізніше співачка сама підтвердила свій роман з Маском. Більш того друзі з оточення пари були одностайні - у Буше і Маска все серйозно. Вже восени 2018 році Граймс помітили на прогулянці з Маском і його дітьми.

Зазначимо, Маск виховує п'ятеро дітей від першого шлюбу з Жюстін Вілсон, з якою разом навчався. Пара прожила разом 8 років (з 2000 по 2008) поки Маск не став зраджувати коханій з актрисою Талулою Райлі.

Нагадаємо, раніше актриса Ольга Сумська відреагувала на новину про те, що знову стане бабусею.