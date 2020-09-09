Кохана "Холостяка-10" розкрила деталі їх знайомства і зробила зізнання про стосунки

Макс Михайлюк і Дарина Хлистун (фото: instagram.com/dasha_khlystun_)

Дарина Хлистун озвучила подробиці роману з Максом Михайлюком

Холостяк-10 Макс Михайлюк ще в липні зізнався, що не самотній – після скандального розставання з переможницею проекту Дашею Ульяновою, він зумів зустріти своє кохання. Нею стала українська модель Дарина Хлистун. Макс влаштував для коханої політ над нічним Києвом, а щасливе спільне фото розмістив в Instagram, після чого на нього і його дівчину посипався шквал запитань. Молоді люди відмовчувалися, але тепер Даша наважилась розкрити подробиці знайомства з завидним нареченим-льотчиком.

На сторінці в instagram, в розділі "сторіс" вона відповіла на питання цікавих підписників. Так, дівчина зізналася, що перша підписалася на Макса, а він проявив ініціативу і написав їй. Також вона розкрила деякі деталі особистого знайомства.

Фото: instagram.com/dasha_khlystun_

"Я приїхала на вокзал, а Макс мене зустрів, нагодував. Сиділи спілкувалися, потім він підвіз мене до готелю. На наступний день знову зустрілися поїсти. І так почалося спілкування", - зізналася Даша.

Зараз пара живе разом. До речі, Даша подивилася шоу Холостяк-10 з участю коханого вже після знайомства та спілкування з ним.

Фото: instagram.com/dasha_khlystun_

До слова, після того, як стосунки Макса з новою коханою стали надбанням громадськості, на дівчину обрушився шквал невтішних коментарів. Недоброзичливці навіть писали їй гидоти в особисті повідомлення, порівнюючи з переможницею.

Примітно, що переможниця проекту Даша Ульянова теж не самотня. Вона розповіла про щедррого прихильника, який виявився старше її. Дівчині комфортно поруч з коханим, а він балує її дорогими подарунками й чинить усілякі знаки уваги.