У повітряному платті і коротких шортах: Лілія Ребрик засвітила плоский животик і стрункі ніжки

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча попросила вибрати кращий "карантинолук"

Лілія Ребрик навіть удома любить виглядами різноманітно і привабливо. Вона цінує не тільки зручність, але і стильний зовнішній вигляд, тому домашні луки зірки виглядають не просто комфортно, але і спокусливо. Так, вона вже показала вельми пікантне фото в шовковому короткому топі і кокетливих шортиках, позуючи на сходах всередині заміського будинку. Захоплені компліменти шанувальників спонукали зірку поділитися цілою серією домашніх образів, запропонувавши вибрати підписникам кращий з них.

Так, на першому фото Лілія зображена з пилососом в руках. На ній – легкп квітчаста сукня з воланами з ажурного мережива на подолі і рукавах. Другий лук – вже знайомий пікантний атласний комплект, що складається з шорт і топа. А третій образ – розслаблений і спортивний: чорно-білий брючний костюм з кросівками та лампасами на штанях.

"Обираємо найкращий "карантинолук". Хто ти на карантині? Який стиль ближче? Голосуйте: 1; 2; 3?" - поставила теледіва мережу перед нелегким вибором.

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Звичайно ж, смаки і думки шанувальників розділилися, але вони були єдині в одному – в усіх образах Лілія прекрасна.

1, але на карантині треба бути різною. Красива

2, просто супер

Однозначно сексапільний 2

2, Ви Супер Красуня

Ох вже ця посмішка. Завжди підіймаєте настрій, дякую за Ваш позитив та щирість

Завжди красунуня

Супер всі три

Мені 3. А взагалі, ви у всіх луках супер гарно виглядаєте

Скріншот коментарів

Раніше Лілія Ребрик підкорила "паризьким шиком" у повітряній сукні в ніжних відтінках.