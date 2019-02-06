"Війна зі своїми демонами": екс- "ВІА Гра" розповіла, як домогтися бажаного в житті

Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

Санта Дімопулос написала мотиваційний пост про тернистий шлях до бажаної мети

Екс-учасниця тріо "ВІА Гра", співачка, спортсменка і світська левиця Санта Дімопулос любить спілкуватися зі своїми підписниками в Instagram по душах. Вона часто відповідає на їхні запитання, дає поради і ділиться своїм життєвим досвідом і знаннями. Цього разу артистка вирішила написати мотивуючий пост про те, як домогтися бажаного і що для цього необхідно змінити.

Дівчина подякувала шанувальникам за довіру, яку вони їй надають, ділячись своїми проблемами і труднощами, а також зазначила, що пошук і трансформмация себе і свого життя – це тернистий шлях, який треба пройти самостійно.

"Незліченну кількість питань - "як полюбити себе", "яку книгу прочитати, щоб стати впевненіше/змінити своє життя", "як перестати турбуватися", "як схуднути", "що робити з самотністю", "як підняти самооцінку" і т. д. Я не знаю за що ви даєте мені такий кредит довіри. Я не психолог, у мене немає освіти в цій сфері. Але я завжди з вами гранично щира і чесна. У мене є дві новини - приємна і не дуже", - почала Дімопулос.

Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

Вона зазначила, що все піддається коригування та позитивних результатів на шляху до наміченої мети може досягти кожен, але для цього слід самостійно докласти максимум зусиль.

"Всього можна досягти (любові, поваги, грошей, фігури тощо). Щоб домогтися цього мало прочитати пару книжок, сходити на семінар, медитувати... Це шлях, який ви повинні пройти. Не завжди легкий, часом довгий і болісний. Це війна зі своїми демонами. До цього теж треба бути готовим. Є таке поняття "допитливий розум". Він перетворює ч/б в кольорове. Задайтеся метою вилікуватися і рано чи пізно ви це зробите. Шукайте шляхи, шукайте людей... Але головний ваш помічник у цьому - тільки ви самі», - підсумувала свій натхненний спіч Санта.

Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

Підписники співачки цілком підтримали її і розділили озвучену думку, додавши, що мотивуюче фото, на якому Санта з рушником на шиї красується в спортивному топі і шортах, стало додатковим стимулом на шляху до бажаного.

"Ще одне мотиваційне фото в скарбничку. Як завжди прекрасна", "Дякую, Санта, за Ваш адекватний та чудовий пост!", "Досконалість", "Спасибі Вам велике. В черговий раз переконалася що є з кого брати приклад. Фото супер", "Яке круте фото і як завжди написано все чітко і по справі", - відзначали коментатори.

Скріншот коментарів (instagram.com/santadimopulos)

Раніше Санта Дімопулос викликала захоплення у шанувальників своїми наочними фото з різницею в десять років.

До речі, екс-"ВІА Гра" Санта Дімопулос перерахувала продукти, які виключила з свого меню на благо стрункої фігури.