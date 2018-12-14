"Мій жахливий живіт": Оля Полякова відреагувала на коментарі про вагітність

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Щоб зупинити поширення чуток про своє цікаве положення, зіркова мама Оля Полякова оприлюднила нове відео

Після того, як відома співачка суперблондинка Оля Полякова поділилася знімком на своїй сторінці в Instagram, в сукні з леопардовим принтом, у її передплатників закралася підозра, чи не чекає зірка дитини? Вся справа в тому, що на фото чітко видно округлий животик співачки, який і викликав бурю обговорень.

На адресу зірки посипалися питання, на якому вона місяці і чи дійсно чекає малюка, або ж цей животик співачка просто "наїла"? Тому Оля вирішила раз і назавжди спростувати чутки про її вагітність або її погану фізичну форму. В той самий день, в своїх stories в Insta-блозі вона розмістила відео, зроблене з ванної кімнати. На ньому артистка позувала з блакитному домашньому костюмі і показала всім свій живіт.

В домашній обстановці Оля Полякова вирішила показати який же насправді в неї живіт (скріншот: instagram.com/polyakovamusic)

"Так, ось мій жахливий живіт, що ви там всі спостерігаєте", - прокоментувала вона відео.

І, дійсно, сумнівів не може бути, під одягом у Полякової плоский животик з чітко промальованим пресом.

34-річна співачка і мама двох талановитих дівчаток похизувалася своїм ідеальним пресом (скріншот: instagram.com/polyakovamusic)

"Ось я вам показую його в режимі реального часу. А у вас є такий живіт після двох дітей? А?", - запитала вона тих, хто сумнівався в її стрункості.

Після такої відповіді хэйтерам від супер-зірки можна сказати одне, міф розвінчаний — Оля Полякова не вагітна.

Крім того, раніше ми писали про те, як популярний український шоумен і телеведучий Олександр Педан спародіював фото Олі Полякової. Він потішив шанувальників тим, що повторив "гарячий" образ співачки в стилі ню, який Королева ночі зробила на Мальдівах цієї осені.

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Суперблондинка Оля Полякова (відео: РБК-Україна)