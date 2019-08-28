"Ось на кого схожа Діана": Лілія Ребрик захопила рідкісним селфі з сестрою

Лілія Ребрик нарешті показала шанувальникам рідкісний сімейний знімок. На сонячному селфі українська співачка позує зі своєю сестрою Юліаною! Зазначимо, що телеведуча не так часто публікує подібні сімейні знімки. І не тому, що приховує своє особисте життя - Лілія із задоволенням показує фото з рідними. Просто не завжди у неї є на це час. Якось Ребрик поділилася серією знімків з рідними і назвала свою мрію. Телеведуча мріє зібрати всіх рідних за одним великим столом!

А поки що при будь-якій можливості телеведуча і актриса зустрічається з рідними. І час від часу показує деталі цих зустрі. З'ясувалося, що 27 серпня сестра Лілії святкувала день народження.

Ребрик опублікувала миле селфі з сестрою, підписавши його наступним чином:

“Це моя рідна сестричка Юліана! І у неї сьогодні День народження. Вітаю! Будь щасливою. Все інше скажу особисто!"

Лілія Ребрик з сестрою Юлианой (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники телеведучої прийшли в захват від її нового фото з сестрою і поспішили його прокоментувати. До речі, багато відзначили, що старша дочка Лілії (Діана) дуже схожа на свою тітку!

"Діана дуже схожа на Вашу сестру, коли усміхається"

"Племінниця схожа на тітку"

"Дуже красиві і дуже схожі"

“Вітаю! Ви обидва неперевершені, а сестричка дуже схожа на Діанку"

"Різні і такі красуні, я Вами захоплююся"

"Ви дуже схожі) такі гарні"

"Вісь на кого схожа Діана, красуньки!"

Скріншот коментарів: instagram.com/liliia.rebrik

Сестра Лілії Ребрик з племінницями - Діаною і Поліною (фото: instagram.com/yuliana_todoriuk)

Крім того, Ребрик поділилася і новим оновленням. З'ясувалося, що 27 серпня Лілія виступила в Харкові з театральною постановкою "Два анекдоти на вечерю". При цьому в цій постановці також грає Юрій Горбнов, Ольга Сумська, Віталій Борисюк, Олексій Вертинський.

“Харків, дякую за теплий прийом !!! Зіграли Чехова "Два анекдоти на вечерю" нашим чудовим акторським складом. Любимо дуже цей спектакль. Скучили! Наступна вистава - 29 серпня в Києві в театрі Франка о 19.00. Приєднуйтесь!" - підписала знімок з колегами Ребрик.

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик захопила грацією і стильними нарядами. Життєрадісна ведуча регулярно вражає своєю енергією і красою.

Крім того, сімейні фото також часто бувають в блозі Лілії Ребрик. Телеведуча розчулює ніжними кадрами з маленькими доньками і пристрасними знімками з чоловіком Андрієм Диким.