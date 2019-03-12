"Оце витримка": Сергій Бабкін приховував, що втретє стане батьком

Зіркова пара зберігала мовчання майже сім місяців, ретельно приховуючи таємницю від оточуючих

Как оказалось, даже в век, когда личная жизнь (особенно публичной личности), как на ладони, благодаря соцсетям и СМИ, есть еще возможность хранить семейные тайны. Это доказал Сергей Бабкин, который еще недавно романтично поздравлял свою жену Снежану и дочь Веселину с женским днем, и даже показывал видео с ними. А недавно он неожиданно признался, что его супруга в положении, да и срок уже довольно приличный.

Фото: (instagram.com/babkin_officia)

"Мы на седьмом месяце от Счастья!!!" - написал Сергей в своем Instagram под публикацией с фото одного из украинских журналов.

На фото Снежана беременная третьим ребенком и счастливый Сергей на обложке свежего выпуска журнала Viva! В интервью супруги признались, что долго никому не говорили о радостной новости (даже родителям и детям).

"Дети узнали первые. Мы сказали им за ужином, что летом появится братик или сестричка. Артур обрадовался, но он немногословен. А Веселина с того момента стала ежедневно задавать вопросы: где малыш будет спать, как его будут звать, что он будет есть", - откровенно рассказала звездная пара.

Известен и пол ребенка — это будет мальчик.

Поклонники музыканта поздравили его в комментариях и удивились его выдержке.

"От всей души мои поздравления, неожиданно", - alenka_shaposh

"Аааа, класс. Поздравляем!!!" - olgavitenchuk90

"Ух тыыы)) Молодцы) долго же скрывали! Вот это выдержка!!) Здоровья Снежане и малышу, и лёгких родов!"- katerina_romanovna

"Неожиданно!)) Поздравляю!)" - alena_novitskaya_93.

Напомним, что Сергей и Снежана Бабкины — крепкая пара, которая может служить примером для многих семей. А еще у Сергея стоит поучиться романтичности и восхищению своей женщиной. Так, например, певец недавно посвятил трогательные строчки Снежане.

А еще супруги часто оригинально проводят время вместе. Например зимой они провели совместную фотосессию без одежды в снегу.