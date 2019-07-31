"Ось це розтяжка!" Лілія Ребрик вразила акробатикою в гамаку

Лілія Ребрик багато і плідно працює, тому кожну можливість відпочити і присвятити себе родині вона використовується негайно. Телеведуча і актриса зізнається, що побутові справи довіряє професіоналам, а в цей час намагається провести час з сім'єю, а якщо пощастить і випаде пару вільних днів поспіль – відправитися на відпочинок з чоловіком Андрієм Диким і доньками Поліною і Діаною. Крім того, буквально перед новим роком теледіві вдалося здійснити мрію – обзавестися власною дачею, куди вона із задоволенням тепер вибирається.

На instagram-сторінці Лілія показала розслаблений фотосет в гамаку на зеленій галявині, а також вразила шанувальників розтяжкою – зірка продемонструвала чудеса акробатики в підвішеному стані!

Ведуча зізналася, що випадково виявила в щільному графіку один вихідний і вирішила цим скористатися.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Коли забула, що в липні 31 день і несподівано видався вихідний", - підписала серію ефектних знімків на природі знаменитість.

Шанувальники Лілії тут же звернули увагу на її чудову фізичну форму і зробили комплімент гнучкості зірки.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"4 фото. Проскочила думка...штании зараз тріснуть", - написала одна з прихильниць ведучої під кадрами. Лілія поспішила її заспокоїти: "Джинси не потерпіли!"

Скріншот коментарів

"Ви дуже красива і неймовірно емоційна. Фото прямо заряджають позитивом", "Гарна,спортивна,сексуальна жіночка.Так тримати!", "Я обожнюю вашу батьківщину! Ви приклад для всіх", "Ось це у Вас розтяжка! Коли тільки встигаєте її підтримувати!" - цікавилися коментатори.

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Лілія Ребрик захопила ефектною фотосесією в полі, примірявши вінок з трав і квітів.

Раніше Лілія Ребрик в оригінальному плаття показала спекотні танці з чоловіком на весіллі родички.