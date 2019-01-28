"Оце вже екзотика": Нікітюк у леопардовій сукні активно провела час на острові

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча показала, як пересувається під час відпочинку на Мальдівах

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка справила фурор в мережі своїми формами в бікіні, продовжує радувати шанувальників яскравими фотографіями зі свого відпочинку на Мальдівських островах. Цього разу зірка показала у своєму Instagram-акаунті, як же вона пересувається по території свого острова. Як виявилося, незамінним помічником там є велосипед.

Леся опублікувала кілька яскравих фото, на яких вона зображена під час прогулянки на салатовому велосипеді.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Сама ведуча позувала в червоній леопардовій сукні і з квіткою у волоссі. При цьому вона відмовилася від взуття і осідлала велосипед босоніж.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Ще ніколи катання на звичайному велосипеді не приносило стільки задоволення! Можна з розгону в океан, а можна їхати, дивитись на красу і в’їхати не в стовб, а в пальму! Оце вже екзотика", - поділилася Нікітюк.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Підписники оцінили сукню знаменитості і подякували за її яскраві фото та позитив, який вони дарують.

"Дуже класна фотка. Леся, тобі пасує ця сукня!";

"Багиня велика)";

"Рай на Землі";

"Ну красуня ж!";

"Стільки естетики і позитиву у цього фото!!! і щастя)";

"Леся, ви супер! Скільки позитиву!";

"Той момент коли Леся перетворюється в Волочкову";

"Лесюня, ти Агонь!" - пишуть в коментарях.

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, Леся Нікітюк поділилася гарячими фото з відпочинку на Мальдівах, на яких вона позує в океані.

До речі, Леся Нікітюк розповіла, у скільки обійдеться відпочинок на райських Мальдівських островах. Телеведуча відзначила, що звичайним українцям доведеться довго збирати на таку екзотику.

Відео: РБК-Україна