Східні пристрасті: MARUV знялася в гарячій фотосесії для турецького глянцю

Співачка позувала разом з турецьким чоловіком-красенем

Эпатажная певица MARUV, которая отказалась представлять Украину на Евровидении 2019 в Тель-Авиве, поделилась с поклонниками весьма горячими кадрами. Артистка, которая ранее назвала свои правила успеха, снялась в горячей фотосессии для турецкого издания популярного глянцевого журнала Hello. Снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.

При этом на фото она позировала не одна, а с известным турецким диджеем и продюсером Фаруком Сабанчи.

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Анна Корсун (настоящее имя певицы) примерила несколько ярких образов - от кожаного мини-платья на бретельках с объемными белыми рукавами до длинного прозрачного кружевного наряда и черного платья с пикантным разрезом на бедре.

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Судя по видам на заднем плане, фотосессия проходила в Стамбуле.

Фаны MARUV с восторгом восприняли новую съемку исполнительницы. Впрочем, многие отметили, что ее партнеру по съемке недостает огонька в глазах и выражении лица.

"Нереальная";

"Аня Вы космос!!!";

"О, совместный клип все же будет?)";

"Неймовірно красива і стильна .супер";

"Тебе очень идут короткие волосы!";

"Ты красотка, а он как деревянный";

"Паренек угловат немного";

"Анютка бомбически прекрасна. Остальное - тлен";

"Щось турок заморожений";

"Необычная. Не ординарная.Нет подобных. Сумасшедшая харизма)) Крутая во всех отношениях";

"Какие красивые";

"Картинки огонь, а почему мужик сутулый?" - пишут пользователи сети.

Напомним, ранее украинский артист, продюсер и композитор Андрей Данилко прокомментировал происходящее на конкурсе Евровидение, а также скандал вокруг MARUV.

Кстати, MARUV неожиданно стала блондинкой и душевно спела под гитару.