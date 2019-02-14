Східна красуня: Брежнєва заінтригувала екзотичним знімком

Шанувальники захопилися незвичайним обпазом співачки

Известная певица Вера Брежнева, которая недавно восхитила трогательным фото с супругом Константином Меладзе, опубликовала в Instagram новое черно-белое арт-фото, которым заинтриговала поклонников.

На снимке звезда позирует в сетчатой маске с драгоценными камнями. На оголенные плечи падает свет, который задает настроение фотографии.

Этой публикацией исполнительница анонсировала выход нового клипа.

Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)

Пользователи сети восхитилась необычным образом Брежневой, назвав ее "Восточной красавицей".

"Вера, я так люблю Ваше творчество! Вы такая умница! Выглядите просто шикарно! Как Вам удается поддерживать такую спортивную форму?"

"Если женщин начнут брать служить в спецназ, я за то, чтоб у нас были такие маски";

"Это что? Восточный образ, будет танец живота? Ждемс завтра..."

"Восторг. Нереально, выразительно и завораживающе. В легком шоке".

Скриншот комментариев: instagram.com/ververa

К слову, недавно певица опубликовала неожиданное "бунтарское" фото, на котором она сидит на лестнице в подъезде в "характерной" позе на корточках.

Напомним, старшая дочь Веры Брежневой, по примеру звездной мамы, решила продемонстрировать свой певческий талант и даже опубликовала запись песни в собственном исполнении.

Видео: РБК-Украина