Чудова: Моніка Беллуччі блищить в Парижі в стильному образі

Моніка Белуччі зробила перший вихід у світ після карантину. Зірка відвідала паризьку виставку Jam Capsule, яка відкрилася в парку Ла-Віллет. Образ вона вибрала в чорних тонах, що досить передбачувано: Моніка не раз зізнавалася, що цей відтінок один з її улюблених. Як зазвичай, вона зробила ставку на жіночність і вишуканість. Італійська діва одягла комбінезон з підкресленою лінією талії, довгими рукавами, розкльошеними брюками і кокетливою деталлю – довгою краваткою. У доповнення до нього вона підібрала туфлі-човники світлого відтінку. З допомогою вбрання вона підкреслила свою струнку фігуру і як і раніше розкішний силует.

Новий образ Моніки (фото: скріншот instagram.com/monica_bellucci_fun_page)

Макіяж 55-річній актрисі зробили легкий, але продуманий до дрібниць: з бездоганним тоном, підведеними тонкою стрілкою очима, затушованими бровами і ніжним відтінком помади. Окремої уваги заслуговує зачіска: волосся майстер зібрав на потилиці, а спереду випустив кілька пасом, які гармонійно переплелися з недбало разпатланим чубчиком. З допомогою б'юті-маніпуляцій професіоналів зірка зорово помолодшала років так на десять. Виглядала вона, як завжди, відмінно, і з задоволенням позувала фотографам. По всьому, екс-дружина Венсана Касселя рада була скористатися можливістю вийти в люди.

Моніка для глянцю (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Нагадаємо, карантин Моніка провела на півдні Франції – вона вирушила туди, щоб діти могли бачитися з батьком, французьким актором Венсаном Касселем. За словами актриси, вона провела ці дні у відносно спокійному і щасливому стані. Зірка стежила за виконанням уроків своїх дітей, займалася домашніми справами і розучувала сценарії. Відразу після закінчення карантину вона планувала вийти на сцену в одній з постановок – останнім часом вона віддає перевагу грі в театрі.

Раніше ми писали, що Моніка прийняла участь у багатьох зйомках для глянцевих видань. Визнана красуня, за словами фанатів, помітно схудла і погарнішала. Що ж, не посперечаєшся!