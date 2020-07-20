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Втілюю дитячу мрію: стала відома третя учасниця Танців з зірками 2020

Понеділок 20 липня 2020 13:26
Втілюю дитячу мрію: стала відома третя учасниця Танців з зірками 2020
Санта Дімопулос (фото: прес-служба)
Автор: Lite

Співачка прийняла виклик від колишньої колеги по "ВІА Грі" Надії Мейхер

Цієї осені на телеканалі 1+1 стартує четвертий сезон оновленого проекту Танці з зірками, і організатори вже почали розкривати імена зіркових учасників. Так, у соціальних мережах почався #танціззіркамиchallenge - щорічний зоряний челлендж, під час якого учасники нового сезону передають один одному танцювальний виклик і запрошують взяти участь у шоу.

Стало відомо ім'я третьої учасниці - українська співачка, екс-учасниця культової групи "ВІА Гра" Санта Дімопулос прийняла виклик від колишньої колеги по групі Надії Мейхер, яка, в свою чергу, приєдналася до участі в шоу, відгукнувшись на запрошення Олега Винника.

Співачка і мама двох дітей опублікувала на сторінці в Instagram яскраве відео, де повідомляє про свою участь у шоу. На відео, яке Санта записала у форматі Tik Tok, вона вдома з'являється в чотирьох різних образах. Артистка повідомила, що приймає виклик від Надії Мейхер і передає його українському акторові Тарасу Цимбалюку.

"Колись дуже давно в дитинстві я обожнювала танцювати, і життя розставило інші пріоритети. Зараз, приймаючи виклик на участь у шоу, я втілюю дитячу мрію повернутися на паркет в один із найщасливіших періодів мого життя! Найбільше мене надихають і підтримують чоловік і старший син, коли вони дізналися про запрошення в шоу Танці з зірками, одноголосно сказали, що треба спробувати - саме від них я отримала найбільшу підтримку", - прокоментувала Санта свою участь в проекті

Втілюю дитячу мрію: стала відома третя учасниця Танців з зірками 2020

Санта Дімопулос візьме участь у Танцях з зірками 2020 (фото: прес-служба)

Фолловери артистки поспішили висловити свій захват і завірити її у своїй підтримці на шоу.

  • Санта, чудова новина! У Вас все вийде! Ви найкраща!
  • СУПЕР!!!
  • Дуже довго чекала Вас у цьому проекті!!
  • Красуня
  • Шок!!!!!!! Класно
  • Все у конкурентів немає шансів!!
  • Клас! Вже знаю, за кого буду голосувати
  • Це буде щось неймовірне Олег Винник, Надя і Ві
  • Ваауууу, супер новина

Втілюю дитячу мрію: стала відома третя учасниця Танців з зірками 2020

Скріншот коментарів

Незабаром стане відомо, чи візьме актор і зірка фільму "Чорний ворон" Тарас Цимбалюк виклик #танціззіркамиchallenge.

Відзначимо, що зараз вже відомі імена трьох суддів нового сезону: Катерина Кухар, Влад Яма і Григорій Чапкіс будуть оцінювати танцювальні здібності зоряних учасників у новому сезоні шоу. Зовсім скоро стануть відомі імена всіх зоряних учасників, ведучих і суддів нового четвертого сезону проекту.

Нагадаємо, що в минулому, шостому сезоні Танців з зірками перемогла актриса Ксенія Мишина в парі з танцівником Женею Котом. Фінал відбувся в кінці листопада 2019 року.

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