Чарівного засобу не існує: Віра Брежнєва розкрила секрети догляду за собою

Віра Брежнєва виступає за відповідальне ставлення до карантину і разом з чоловіком і молодшою донькою сидить вдома. При цьому під час ізоляції у співачки з'явилося більше вільного часу, так що вона з задоволенням спілкується з шанувальниками, розповідає про свій режим дня на карантині і навіть балує милими і веселими відеороликами з чоловіком Костянтином Меладзе. Крім того, артистка знову стала вести свій б'юті-блог і проводити цікаві прямі ефіри.

У новій публікації Віра вирішила трохи розповісти про те, як вона доглядає за собою і підтримує форму. Вона супроводила публікацію чарівним селфи, на якому зображена без макіяжу в затишному коричневому светрі.

Брежнєва відверто заявила, що чарівного засобу або таблетки для краси не існує і над собою потрібно працювати, при цьому враховуючи свої індивідуальні параметри та особливості.

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/vbdiary)

"Вчора прочитала всі ваші питання і сьогодні у мене є для вас 2 новини: хороша і погана. Почну з поганої. «ЧАРІВНОГО ЗАСОБУ» НЕ ІСНУЄ!!! Як і однієї чарівної процедури,таблетки, креми, маски, комплексу вправ, чарівного продукту, добавки. Так само не існує чогось одного універсального, що підійде всім!!! Або чогось, що терміново все виправить! Просто немає!! Ми всі абсолютно різні,унікальні. З різним типом шкіри,що корисно одному - іншому типу шкіри - шкода. Тому благаю перестати дотримуватися всіх порад в інтернеті, купувати все те, що радять. Що вам потрібно знати - це СЕБЕ, свої особливості! І діяти ТІЛЬКИ виходячи з них!!! Наприклад - у мене чутливий організм, чутлива шкіра обличчя, при цьому вона комбінована і мені не можна користуватися щільними кремами, а комусь,у кого суха шкіра особи - потрібні максимально поживні суміші, олії, які для жирної шкіри будуть взагалі «отрутою». Звідси і висипання, які посилюються неправильним харчуванням...

Підсумок - для того, щоб діяти - вам спочатку потрібно познайомитися з собою, краще дізнатися себе! Тут дуже важлива діагностика - шкіри, стану м'язів організму. В ідеалі, якщо цю діагностику зробить професіонал, якщо ні - шукайте інформацію,задавання питання фахівцям онлайн.І тоді ви точно зможете зрозуміти,що потрібно саме вам!" - зазначила співачка.

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/vbdiary)

Проте вона все ж дала кілька "універсальних" порад, які будуть корисні всім.

"Але є і хороша новина!) навіть три:

1. Якщо налагодити своє харчування,то шкіра буде виглядати краще,чистіше,рівніше, якісніше. Це і про обличчя, і про тіло. Поліпшується робота органів, стає більше енергії, в цілому поліпшується зовнішній вигляд, самопочуття. Харчування - це паливо( як у автомобіля - на поганому бензині авто нормально їхати не буде)

2. коли ми займаємося відповідними нам фізичними навантаженнями, поліпшується кровообіг у всьому тілі, також покращуючи роботу систем всього організму. Зміцнюються групи м'язів,а також суглоби і кістки. Крім цього, підвищується імунітет і витривалість, зміцнюється здоров'я. Як наслідок - і зовнішня естетика.

3. правильне харчування і фізичні навантаження дають не лише користь для здоров'я, але і приплив гарного настрою (це до питання, як мені вдається бути на позитиві), тут же додається повага і любов", - розкрила свої секрети Віра.

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/vbdiary)

Нагадаємо, Віра Брежнєва похвалилася співочими талантами старшої дочки-іменинниці Соні в день її народження. Дівчині виповнилося 19 років.